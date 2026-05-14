Strzały przed sądem po brawurowej uciecze! Krewni pomogli w zmyleniu funkcjonariuszy, zbieg na wolności

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Policja w Portugalii / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Policja w Portugalii / autor: Fratria

Portugalska policja prowadzi obławę na mężczyznę, który wczoraj po południu zbiegł z sądu w mieście Ponte de Sor, w środkowej części kraju. „Oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa 37-latkowi pomogło w ucieczce kilkudziesięciu krewnych” - twierdzą funkcjonariusze.

Relacjonujące zdarzenie media zauważają, że ucieczka została „dobrze przygotowana” przez członków rodziny aresztanta, który pojawił się w sądzie w celu złożenia zeznań.

Według relacji żandarmerii mężczyzna poprosił o możliwość skorzystania z łazienki, po czym, udając się w jej kierunku odepchnął pilnujących go funkcjonariuszy i rzucił się do ucieczki.

Zbieg wmieszał się w tłum krewnych

Ujęcie zbiega, jak twierdzą świadkowie, było trudne, gdyż wmieszał się on w tłum kilkudziesięciu oczekujących w sądzie krewnych, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku. Na nagraniach wyemitowanych przez telewizję CMTV słychać strzały oddawane przez funkcjonariuszy, a także ludzi, uciekających w popłochu spod gmachu sąu.

Według stacji zbiegowi pomógł m.in. fakt, że goniących go funkcjonariuszy na korytarzu sądu zatrzymało ponad dwudziestu bliższych i dalszych krewnych oskarżonego. Na nagraniu słychać ich krzyki: „Uciekaj!”, „Chowaj się!”, „To mój kuzyn!”.

Portugalska telewizja przypuszcza, że w zdarzenie zamieszany może być również adwokat - był on ostatnią osobą, z którą przed brawurową ucieczką rozmawiał oskarżony.

Czytaj także

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych