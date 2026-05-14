Trwa 76. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 14 maja 2026 r.
11:29. Biały Dom: Trump i Xi zgodni, że cieśnina Ormuz musi być otwarta
Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping zgodzili się, że cieśnina Ormuz musi być otwarta dla swobodnego transportu surowców energetycznych - wynika z oświadczenia Białego Domu po spotkaniu obu liderów w Pekinie. Blokada Ormuzu to skutek wojny USA i Izraela z Iranem, trwającej od 28 lutego.
10:18. Tysiące kibiców na spotkaniu z piłkarzami Iranu w Teheranie
Pomimo wątpliwości dotyczących udziału Iranu w rozpoczynających się 11 czerwca piłkarskich mistrzostwach świata tysiące kibiców pojawiły się na placu Enqelab w Teheranie, aby pozdrowić zawodników przygotowujących się do turnieju. Iran ma rozgrywać mecze na terenie USA, z którymi jest skonfliktowany.
W ten sposób reprezentanci kraju chcieli pożegnać się z rodakami, zanim wyjadą do Turcji na zgrupowanie przygotowawcze.
09:53. Bloomberg: Indie poprosiły USA o przedłużenie zawieszenia sankcji na rosyjską ropę
Indie poprosiły USA o przedłużenie zawieszenia sankcji na rosyjską ropę z powodu zakłóceń w dostawach energii. Przyczyną jest wojna w Zatoce Perskiej - poinformowały osoby zaznajomione ze sprawą, na które powołała się w czwartek agencja Bloomberga.
08:00. Oficjalne media zaprzeczyły doniesieniom o potajemnej wizycie Netanjahu
Oficjalne media w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprzeczyły w czwartek, by premier Izraela Benjamin Netanjahu złożył potajemną wizytę w ZEA. O takim wyjeździe powiadomiło dzień wcześniej biuro izraelskiego premiera.
Według biura Netanjahu, odwiedził on ZEA w tajemnicy podczas wojny USA i Izraela z Iranem, i spotkał się z prezydentem ZEA Mohammedem bin Zajedem.
Ta wizyta przyniosła historyczny przełom w relacjach między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
— napisano w krótkim komunikacie biura.
Oficjalna emiracka agencja informacyjna WAM zapewniła tymczasem, że stosunki ZEA z Izraelem „mają charakter publiczny i są prowadzone w ramach dobrze znanych, oficjalnie ogłoszonych Porozumień Abrahamowych i nie opierają się na nieprzejrzystych, nieoficjalnych uzgodnieniach”.
ZEA i Izrael oficjalnie utrzymują stosunki dyplomatyczne od 2020 r. Relacje zostały nawiązane w ramach Porozumień Abrahamowych - inicjatywy USA z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa mającej znormalizować stosunki Izraela i państw arabskich.
Gdy USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, ten odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje Zatoki Perskiej, w tym ZEA. Arabskie państwo zostało zaatakowane większą liczbą rakiet balistycznych i dronów niż Izrael.
Ambasador USA w Jerozolimie Mike Huckabee potwierdził we wtorek, że Izrael wysłał podczas wojny do ZEA baterię systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła wraz z obsługą. Uzbrojenie miało pomóc w odparciu irańskich ataków.
Dyrektor izraelskiej służby wywiadowczej Mosad Dawid Barnea co najmniej dwa razy odwiedził ZEA już podczas wojny, w marcu i kwietniu - napisał w środę dziennik „Wall Street Journal”.
Media informowały też w ostatnich dniach, że ZEA kilka razy w tajemnicy zaatakowały Iran. Co najmniej jedno z takich uderzeń było przeprowadzone we współpracy z Izraelem - przekazała agencja Bloomberga. Rząd w Abu Zabi nie potwierdził tych operacji.
red/PAP/X/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760228-relacja-76-dzien-wojny-z-iranem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.