Trwa 1541. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 14 maja 2026 r.
08:30. Sąd wyznaczył środek zapobiegawczy dla byłego szefa kancelarii Zełenskiego
Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy ogłosił w czwartek środek zapobiegawczy dla podejrzewanego o korupcję byłego szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka. Zostanie on aresztowany, bądź wpłaci kaucję w wysokości 140 mln hrywien (ponad 13 mln złotych).
Wcześniej Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) żądała dla Jermaka aresztu albo kaucji w wysokości 180 mln hrywien.
07:00. Zmasowany rosyjski atak na Kijów; zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych
Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich na stolicę Ukrainy, Kijów. W obwodzie kijowskim rannych jest dziewięć osób – powiadomiły w czwartek władze.
W Kijowie, gdzie alarm przeciwlotniczy trwa już ponad sześć godzin, w dzielnicy Darnica na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano dziesięć osób, jednak poszukiwania wciąż trwają.
Z innych dzielnic nadeszły informacje o płonących samochodach i odłamkach zestrzelonych dronów, które spadły na domy mieszkalne i inne budynki.
W godzinach nocnych w ukraińskiej stolicy słychać było odgłosy działek, zwalczających bezzałogowce, a na niebie widać było czerwone smugi pocisków. Można było także usłyszeć serie wybuchów; kanały monitoringowe na Telegramie donosiły o atakach balistycznych i grupach rakiet manewrujących, odpalanych przez rosyjskie samoloty.
Atak powietrzny Rosja rozpoczęła w środę rano, wysyłając nad Ukrainę ok. 800 dronów. Władze ukraińskie podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
06:00. Kongresmeni wymuszą głosowanie nad sankcjami wobec Rosji i wsparciem dla Ukrainy
Grupa kongresmenów ogłosiła w środę, że zebrała wystarczającą liczbę podpisów potrzebnych do wymuszenia głosowania nad projektem ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na Rosję oraz przewidującej finansowanie dodatkowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy bez decyzji spikera Izby Reprezentantów.
Grupa kongresmenów, głównie z Partii Demokratycznej, poinformowała we wspólnym oświadczeniu, że uzyskała 218. - ostatni konieczny - podpis pod specjalną petycją (tzw. discharge petition), by wymusić głosowanie nad projektem ustawy Ukraine Support Act (ustawa o wsparciu Ukrainy).
Złożenie petycji umożliwia zorganizowanie głosowania nad projektem z pominięciem decyzji przewodniczącego Izby, Mike’a Johnsona, który dotąd blokował taki ruch. Głosowanie spodziewane jest w czerwcu.
Cieszymy się, że Izba w końcu zacznie uchwalać solidne przepisy wspierające naród ukraiński w walce o obronę swojego narodu i jego suwerenności
— napisali w oświadczeniu autorzy projektu, Demokraci: Gregory Meeks, Steny Hoyer i Marcy Kaptur oraz Republikanie: Brian Fitzpatrick, Kevin Kiley i Don Bacon.
Ustawa o wsparciu Ukrainy może zapewnić tę pomoc, a także nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, aby pociągnąć ją do odpowiedzialności za brutalną wojnę
— dodali, wzywając Senat do szybkiego podjęcia ustawy po przegłosowaniu przez Izbę Reprezentantów.
red/PAP/Facebook/X
