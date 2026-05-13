Tajemnicza wizyta Netanjahu! Odwiedził ten kraj arabski i to podczas wojny z Iranem. "Historyczny przełom"

autor: Fratria
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w tajemnicy odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie podczas wojny USA i Izraela z Iranem - poinformowało biuro izraelskiego premiera. Dodano, że izraelski przywódca spotkał się z prezydentem ZEA Mohammedem bin Zajedem.

Ta wizyta przyniosła historyczny przełom w relacjach między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

— napisano w dwuzdaniowym komunikacie biura Netanjahu, nie podając dalszych szczegółów, w tym daty spotkania.

Odpowiedź Iranu

Gdy USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, ten odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje Zatoki Perskiej, w tym ZEA. Arabskie państwo zostało zaatakowane większą liczbą rakiet balistycznych i dronów niż Izrael.

Ambasador USA w Jerozolimie Mike Huckabee potwierdził we wtorek, że Izrael wysłał podczas wojny do ZEA baterię systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła wraz z obsługą. Uzbrojenie miało pomóc w odparciu irańskich ataków.

Dyrektor izraelskiej służby wywiadowczej Mosad Dawid Barnea co najmniej dwa razy odwiedził ZEA już podczas wojny, w marcu i kwietniu - napisał w środę dziennik „Wall Street Journal”.

Media informowały też w ostatnich dniach, że ZEA kilka razy w tajemnicy zaatakowały Iran. Co najmniej jedno z takich uderzeń było przeprowadzone we współpracy z Izraelem - przekazała agencja Bloomberga. Rząd w Abu Zabi nie potwierdził tych operacji.

Relacja ZEA i Izraela

ZEA i Izrael oficjalnie utrzymują stosunki dyplomatyczne od 2020 r. Relacje zostały nawiązane w ramach tzw. porozumień abrahamowych - inicjatywy USA z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa mającej znormalizować stosunki Izraela i państw arabskich.

Od tego czasu oba kraje rozwijają współpracę gospodarczą, polityczną i w zakresie bezpieczeństwa.

Według niektórych relacji Netanjahu odwiedził w tajemnicy ZEA w 2018 r., by spotkać się z prezydentem Zajedem - napisał portal Times of Israel.

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

