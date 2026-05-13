Premier Izraela Benjamin Netanjahu w tajemnicy odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie podczas wojny USA i Izraela z Iranem - poinformowało biuro izraelskiego premiera. Dodano, że izraelski przywódca spotkał się z prezydentem ZEA Mohammedem bin Zajedem.
Ta wizyta przyniosła historyczny przełom w relacjach między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
— napisano w dwuzdaniowym komunikacie biura Netanjahu, nie podając dalszych szczegółów, w tym daty spotkania.
Odpowiedź Iranu
Gdy USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, ten odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje Zatoki Perskiej, w tym ZEA. Arabskie państwo zostało zaatakowane większą liczbą rakiet balistycznych i dronów niż Izrael.
Ambasador USA w Jerozolimie Mike Huckabee potwierdził we wtorek, że Izrael wysłał podczas wojny do ZEA baterię systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła wraz z obsługą. Uzbrojenie miało pomóc w odparciu irańskich ataków.
Dyrektor izraelskiej służby wywiadowczej Mosad Dawid Barnea co najmniej dwa razy odwiedził ZEA już podczas wojny, w marcu i kwietniu - napisał w środę dziennik „Wall Street Journal”.
Media informowały też w ostatnich dniach, że ZEA kilka razy w tajemnicy zaatakowały Iran. Co najmniej jedno z takich uderzeń było przeprowadzone we współpracy z Izraelem - przekazała agencja Bloomberga. Rząd w Abu Zabi nie potwierdził tych operacji.
Relacja ZEA i Izraela
ZEA i Izrael oficjalnie utrzymują stosunki dyplomatyczne od 2020 r. Relacje zostały nawiązane w ramach tzw. porozumień abrahamowych - inicjatywy USA z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa mającej znormalizować stosunki Izraela i państw arabskich.
Od tego czasu oba kraje rozwijają współpracę gospodarczą, polityczną i w zakresie bezpieczeństwa.
Według niektórych relacji Netanjahu odwiedził w tajemnicy ZEA w 2018 r., by spotkać się z prezydentem Zajedem - napisał portal Times of Israel.
tkwl/PAP
