Magyar niebawem przyjedzie do Polski! Z kim się spotka premier Węgier? Nieoczywisty wybór

autor: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS
Premier Węgier Peter Magyar ogłosił po pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i z prezydentem Karolem Nawrockim. Co ciekawe, zobaczy się także z Lechem Wałęsą.

Magyar zapowiedział, że w Gdańsku planuje spotkać się z byłym prezydentem Polski i byłym przywódcą „Solidarności” Lechem Wałęsą. Dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć siedmioro ministrów.

Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków

— przekazał Magyar.

Węgierski premier z drugą wizytą uda się do Wiednia.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

