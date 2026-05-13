Premier Węgier Peter Magyar ogłosił po pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i z prezydentem Karolem Nawrockim. Co ciekawe, zobaczy się także z Lechem Wałęsą.
Magyar zapowiedział, że w Gdańsku planuje spotkać się z byłym prezydentem Polski i byłym przywódcą „Solidarności” Lechem Wałęsą. Dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć siedmioro ministrów.
Udam się z dwiema oficjalnymi wizytami, tak jak zapowiadaliśmy. Najpierw do Polski, z siedmiorgiem ministrów, w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków
— przekazał Magyar.
Węgierski premier z drugą wizytą uda się do Wiednia.
tkwl/PAP
