Zełenski po rozmowie z Nawrockim. Padła ważna deklaracja! "Pan prezydent potwierdził"

Prezydenci: Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski oraz Nicusor Dan podczas szczytu B9 / autor: PAP/EPA
Dziś w Bukareszcie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego Wołodymyrem Zełenskim. „Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog” – powiedział prezydent Ukrainy.

Głowy państw spotkały się dziś w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9; Zełenski poinformował w serwisach społecznościowych, że rozmowy były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych.

Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA

— podkreślił ukraiński prezydent.

Jesteśmy wdzięczni Polsce”

Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog

— oznajmił Zełenski.

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w serwisie X zdjęcie ze spotkania przywódców Polski i Ukrainy. Nawrockiemu towarzyszył podczas rozmowy nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

