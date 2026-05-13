Dziś w Bukareszcie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego Wołodymyrem Zełenskim. „Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog” – powiedział prezydent Ukrainy.
Głowy państw spotkały się dziś w Bukareszcie, na marginesie szczytu grupy B9; Zełenski poinformował w serwisach społecznościowych, że rozmowy były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych.
Ważne jest, że mamy wspólne stanowisko: relacje te powinny być rzeczywiście silne i dobrosąsiedzkie. Omówiliśmy nasze możliwe kontakty w najbliższym czasie. Poinformowałem również o naszej pracy dyplomatycznej. We wszystkich działaniach ważna jest jedność między Europą a USA
— podkreślił ukraiński prezydent.
„Jesteśmy wdzięczni Polsce”
Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu za całe wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Pan prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Doceniamy to oraz nasz konstruktywny dialog
— oznajmił Zełenski.
Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w serwisie X zdjęcie ze spotkania przywódców Polski i Ukrainy. Nawrockiemu towarzyszył podczas rozmowy nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760207-zelenski-po-rozmowie-z-nawrockim-padla-wazna-deklaracja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.