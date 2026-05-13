Straszne zachowanie! Siła zwierzęcego instynktu kontra ludzka głupota

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@nexta_tv
Ta kobieta zgotowała własnemu pupilowi prawdziwy koszmar tylko dla jednego filmu. Udawała, że zrzuca jego szczeniaka z klifu. Pies — najwierniejszy przyjaciel człowieka — instynktownie rzucił się na ratunek, nie zdając sobie sprawy, że to „żart”. W ocenie internatów jest to jeden z najokrutniejszych filmów ostatnich lat.

To, co miało być dla niej „zwykłym nagraniem do internetu”, dla psa okazało się prawdziwym koszmarem. Kobieta, chcąc zdobyć kilka sekund kontrowersyjnego materiału, postanowiła odegrać scenę, w której udaje, że zrzuca szczeniaka z klifu.

Na nagraniu widać, jak trzyma w ramionach małe, bezbronne stworzenie — a chwilę później wykonuje ruch sugerujący, że zamierza je strącić w przepaść. W rzeczywistości w dłoniach trzymała również patyk, ale jej własny pies o tym nie wiedział.

Siła zwierzęcego instynktu

Zdezorientowane zwierzę zareagowało instynktownie — natychmiast rzuciło się na ratunek, i desperacko szukało sposobu, by pomóc „szczeniakowi”, którego — jak mu się wydawało — jego opiekunka właśnie skazała na śmierć.

Dla psa to nie był żart. Dla niego to była tragedia dziejąca się na jego oczach.

Internauci nie kryją oburzenia. W komentarzach dominują słowa takie jak okrucieństwo, brak empatii, przemoc psychiczna wobec zwierzęcia. Wielu użytkowników podkreśla, że to jeden z najbardziej bezdusznych i okrutnych filmów ostatnich lat, bo uderza w coś, co powinno być nienaruszalne — zaufanie zwierzęcia do człowieka.

X/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

