Ta kobieta zgotowała własnemu pupilowi prawdziwy koszmar tylko dla jednego filmu. Udawała, że zrzuca jego szczeniaka z klifu. Pies — najwierniejszy przyjaciel człowieka — instynktownie rzucił się na ratunek, nie zdając sobie sprawy, że to „żart”. W ocenie internatów jest to jeden z najokrutniejszych filmów ostatnich lat.
To, co miało być dla niej „zwykłym nagraniem do internetu”, dla psa okazało się prawdziwym koszmarem. Kobieta, chcąc zdobyć kilka sekund kontrowersyjnego materiału, postanowiła odegrać scenę, w której udaje, że zrzuca szczeniaka z klifu.
Na nagraniu widać, jak trzyma w ramionach małe, bezbronne stworzenie — a chwilę później wykonuje ruch sugerujący, że zamierza je strącić w przepaść. W rzeczywistości w dłoniach trzymała również patyk, ale jej własny pies o tym nie wiedział.
Siła zwierzęcego instynktu
Zdezorientowane zwierzę zareagowało instynktownie — natychmiast rzuciło się na ratunek, i desperacko szukało sposobu, by pomóc „szczeniakowi”, którego — jak mu się wydawało — jego opiekunka właśnie skazała na śmierć.
Dla psa to nie był żart. Dla niego to była tragedia dziejąca się na jego oczach.
Internauci nie kryją oburzenia. W komentarzach dominują słowa takie jak okrucieństwo, brak empatii, przemoc psychiczna wobec zwierzęcia. Wielu użytkowników podkreśla, że to jeden z najbardziej bezdusznych i okrutnych filmów ostatnich lat, bo uderza w coś, co powinno być nienaruszalne — zaufanie zwierzęcia do człowieka.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760188-straszne-zachowanie-zwierzecy-instynkt-a-ludzka-glupota
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.