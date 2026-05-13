Możemy myśleć, co chcemy o Donaldzie Trumpie, ale zarówno jego najzagorzalsi zwolennicy, jak i najwięksi krytycy muszą się zgodzić co do jednego.
Amerykański prezydent jest jedną z najbarwniejszych i najważniejszych postaci współczesnej polityki zachodniej.
W tym sensie każda książka w języku polskim, która nam przybliża tę postać, powinna być uznana za niezbędne i przydatne uzupełnienie naszej wiedzy o amerykańskim prezydencie.
Tak jest i z książką „Zemsta. Kulisy powrotu Donalda Trumpa do władzy” autora Alexa Isensdadta (Wydawnictwo Quello, 2026). W niej doświadczony amerykański dziennikarz, który śledzi scenę polityczną w USA i który wcześniej pracował dla portalu Politico a od niedawna dla portalu Axios oferuje szczegółowy przekaz kampanii wyborczej, która owocowała jednym z największych powrotów politycznych w historii.
Isensdadt książkę o kampanii Donalda Trumpa do wyborów 2024 roku napisał, rozmawiając z większością głównych postaci związanych z kampanią, robiąc ok. 300 rozmów. Książka śledzi losy Trumpa od momentu porażki w wyborach w 2020 roku i inwazji jego zwolenników na Kapitol w styczniu 2021 roku. To momenty, w których praktycznie cały republikański establishment odwraca się od niego, a on zostaje sam.
Następuje budowanie nowego poparcia i nowego impetu, który doprowadzi do jego powrotu do Białego Domu. Jak zauważył amerykański dziennikarz w tytule, w tym powrocie Trump będzie kierował się motywem zemsty na tych, którzy go opuścili (przede wszystkim na wczorajszych kolegach z administracji i republikańskich elitach), ale jego motywacje polityczne nie wyczerpują się w jego własnym ego.
Największą zaletą książki jest emocjonalny dystans autora do Trumpa. Isenstadt nie formułuje osądów wartościujących amerykańskiego prezydenta, lecz po prostu przedstawia fakty, pozostawiając czytelnikowi możliwość wyciągnięcia własnych wniosków. W ten sposób otrzymujemy wszystkie informacje o Trumpie – zarówno te, które przedstawiają go w złym, jak i dobrym świetle.
Dostajemy również informacje o tle jego kampanii i osobach, które pomogły w jego zwycięstwie.
Isensdadt w kilku miejscach wymienia Susie Wiles, obecnie szefową personelu Białego Domu, a wówczas szefową kampanii, jako kluczową postać.
Wiles, która od dziesięcioleci pracuje jako konsultantka w kampaniach republikańskich, była również ważną postacią we wcześniejszych kampaniach Trumpa, ale w tej ostatniej, jak wyraźnie pokazuje Isensdadt, po raz pierwszy zdobyła pełne zaufanie amerykańskiego milionera. To ona swoją stanowczością uporządkowała wiecznie chaotyczną sytuację wokół Trumpa i pomogła mu wygrać.
Książka ukazuje także nowe, ciekawe okoliczności otaczające wybór J.D. Vance’a na kandydata na wiceprezydenta oraz moment zaangażowania się obecnego sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy’ego Jr. w kampanię, który ukazany jest jako jeden z kluczowych punktów na drodze do zwycięstwa.
Chociaż, jak już pisaliśmy, Isensdadt jest bardzo powściągliwy w pochwałach lub krytyce Trumpa, w kilku miejscach przyznaje mu, że niewielu polityków potrafiłoby wyjść z sytuacji, w jakiej on się znalazł. W niełasce elit politycznych, z kilkoma pozwami sądowymi grożącymi mu i dwoma zamachami na niego.
Mimo wszystko – Trump odniósł sukces. Jak wyraźnie pokazuje Isensdadt – z dwóch powodów. Po pierwsze, z jego charakteru.
Po drugie, najważniejsze, z powodu poparcia wyborców. To właśnie jest najważniejszy powód, dla którego Trump jest tam, gdzie jest. Każdy, kto chce zrozumieć fenomen jego kariery politycznej, twierdzi autor, musi zrozumieć siłę i przyczyny tego poparcia.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760182-jak-donald-trump-pokonal-wszystkich
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.