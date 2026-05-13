Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) prognozuje, że do 2035 roku branża straci w Niemczech 225 tys. miejsc pracy, o 35 tys. więcej niż przewidywano dotychczas.
Niestety, na podstawie obecnych wyliczeń musimy założyć, że do 2035 roku zniknie 225 tys. miejsc pracy
— przekazała prezes VDA Hildegarda Mueller.
Likwidacja miejsc pracy
Wcześniej VDA przewidywało, że w latach 2019–2035 w branży zniknie 190 tys. miejsc pracy.
Mueller poinformowała także, że między 2019 a 2025 rokiem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zlikwidowano już około 100 tys. miejsc pracy.
Za główną przyczynę cięć Mueller uznała „poważny i trwały kryzys konkurencyjności” w Niemczech i Europie. Wśród problemów branży wymieniła wysokie podatki i opłaty, drogą energię oraz przerośniętą biurokrację.
Czytaj także
- Rząd Niemiec „zmarnował 500 miliardów euro”! Ekonomiści i opozycja grzmią. „Zmarnowana szansa na rozwój kraju”
- Niemcy upadną przez Donalda Trumpa! Szokująca prognoza. „Cieśnina Ormuz dla gospodarki niczym dopust Boży”
- Polska musi dogonić gospodarczo Niemcy. Prezes Jarosław Kaczyński: Wypływ ludzi najzdolniejszych jest bardzo poważnym mankamentem
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760173-dramatyczna-sytuacja-niemieckiej-branzy-motoryzacyjnej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.