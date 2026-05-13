Nieznany sprawca ukradł z bazyliki w Jablonnem w regionie libereckim czaszkę św. Zdzisławy - tercjarki dominikańskiej, która żyła w XIII wieku. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy, którego niewyraźny obraz utrwaliła kamera monitoringu.
Według policji wartość historyczna czaszki św. Zdzisławy jest nie do oszacowania. Była przechowywana w relikwiarzu w bazylice św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w Jablonnem. Według śledczych sprawca rozbił szklany relikwiarz, wyjął bardzo kruchą czaszkę i uciekł.
Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl określił informację o kradzieży jako druzgocącą. Jego zdaniem relikwia ma wartość historyczną, a dla wiernych również duchową.
Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie św. Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu
— powiedział abp Przibyl.
Św. Zdzisława
Kościół rzymskokatolicki obchodzi wspomnienie św. Zdzisławy 30 maja. Jest ona przedstawiana jako rozdającą jałmużnę ubogim lub opiekująca się chorymi. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku.
Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Założyła klasztor i szpital, w którym leczyła chorych.
Adrian Siwek/PAP
