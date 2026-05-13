Zuchwała kradzież! Zrabowana została bezcenna relikwia z bazyliki. Biskup: "Druzgocące"

Skradziono czaszkę św. Zdzisławy / autor: Nice0205, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Nieznany sprawca ukradł z bazyliki w Jablonnem w regionie libereckim czaszkę św. Zdzisławy - tercjarki dominikańskiej, która żyła w XIII wieku. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy, którego niewyraźny obraz utrwaliła kamera monitoringu.

Według policji wartość historyczna czaszki św. Zdzisławy jest nie do oszacowania. Była przechowywana w relikwiarzu w bazylice św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w Jablonnem. Według śledczych sprawca rozbił szklany relikwiarz, wyjął bardzo kruchą czaszkę i uciekł.

Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl określił informację o kradzieży jako druzgocącą. Jego zdaniem relikwia ma wartość historyczną, a dla wiernych również duchową.

Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie św. Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu

— powiedział abp Przibyl.

Św. Zdzisława

Kościół rzymskokatolicki obchodzi wspomnienie św. Zdzisławy 30 maja. Jest ona przedstawiana jako rozdającą jałmużnę ubogim lub opiekująca się chorymi. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku.

Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Założyła klasztor i szpital, w którym leczyła chorych.

Adrian Siwek/PAP

