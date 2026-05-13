NA ŻYWO

RELACJA. 75. dzień wojny z Iranem. Pentagon podał, ile kosztowała do tej pory operacja przeciwko reżimowi w Teheranie. To ogromna kwota!

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 75. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Środa, 13 maja 2026 r.

9:18. Pięć warunków Iranu

Według agencji informacyjnej Fars Teheran, Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym pięć warunków wznowienia negocjacji.

Są to:

zaprzestania działań zbrojnych, zwłaszcza w Libanie;

całkowitego zniesienia sankcji wobec Iranu;

uwolnienia zamrożonych irańskich aktywów;

odszkodowania za szkody wojenne;

uznania kontroli Iranu

07:30. Pentagon: wojna z Iranem kosztowała dotąd 29 mld dolarów

Pentagon szacuje dotychczasowy koszt wojny z Iranem na 29 mld dolarów - powiedział we wtorek w Kongresie urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony Jules Hurst. To koszt o 4 mld wyższy, niż podawany dwa tygodnie wcześniej.

Występując przed komisją budżetową Izby Reprezentantów, dyrektor finansowy (CFO) Pentagonu powiedział, że wydatki związane z wojną to obecnie 29 mld dolarów. Dwa tygodnie wcześniej w Senacie podawał liczbę 25 mld.

To z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu oraz po prostu ogólnych kosztów operacyjnych utrzymania ludzi w teatrze działań

— wyjaśnił Hurst.

Część Demokratów podawała w wątpliwość szacunki resortu. Kongresmen Jason Crow powiedział mediom po kwietniowym wysłuchaniu, że uważa te liczby za „skrajnie niedoszacowane” i ocenił, że prawdziwy koszt z pewnością jest 2-3 razy wyższy.

Hurst występuje we wtorek w Kongresie obok szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a w ramach wysłuchań dotyczących rekordowego projektu budżetu obronnego wynoszącego 1,5 bln dolarów. Kwota ta stanowi wzrost o 50 proc. względem obecnego budżetu i ma służyć to m.in. radykalnemu zwiększeniu produkcji i pozyskania zaawansowanych typów amunicji.

Mimo to urzędnicy sugerowali, że Pentagon wkrótce zwróci się do Kongresu o dodatkowy pakiet środków bezpośrednio związany z wydatkami na wojnę z Iranem. Wojna trwa od 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm.

red/PAP/X/Facebook

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych