Trwa 75. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Środa, 13 maja 2026 r.
9:18. Pięć warunków Iranu
Według agencji informacyjnej Fars Teheran, Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym pięć warunków wznowienia negocjacji.
Są to:
zaprzestania działań zbrojnych, zwłaszcza w Libanie;
całkowitego zniesienia sankcji wobec Iranu;
uwolnienia zamrożonych irańskich aktywów;
odszkodowania za szkody wojenne;
uznania kontroli Iranu
07:30. Pentagon: wojna z Iranem kosztowała dotąd 29 mld dolarów
Pentagon szacuje dotychczasowy koszt wojny z Iranem na 29 mld dolarów - powiedział we wtorek w Kongresie urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony Jules Hurst. To koszt o 4 mld wyższy, niż podawany dwa tygodnie wcześniej.
Występując przed komisją budżetową Izby Reprezentantów, dyrektor finansowy (CFO) Pentagonu powiedział, że wydatki związane z wojną to obecnie 29 mld dolarów. Dwa tygodnie wcześniej w Senacie podawał liczbę 25 mld.
To z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu oraz po prostu ogólnych kosztów operacyjnych utrzymania ludzi w teatrze działań
— wyjaśnił Hurst.
Część Demokratów podawała w wątpliwość szacunki resortu. Kongresmen Jason Crow powiedział mediom po kwietniowym wysłuchaniu, że uważa te liczby za „skrajnie niedoszacowane” i ocenił, że prawdziwy koszt z pewnością jest 2-3 razy wyższy.
Hurst występuje we wtorek w Kongresie obok szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a w ramach wysłuchań dotyczących rekordowego projektu budżetu obronnego wynoszącego 1,5 bln dolarów. Kwota ta stanowi wzrost o 50 proc. względem obecnego budżetu i ma służyć to m.in. radykalnemu zwiększeniu produkcji i pozyskania zaawansowanych typów amunicji.
Mimo to urzędnicy sugerowali, że Pentagon wkrótce zwróci się do Kongresu o dodatkowy pakiet środków bezpośrednio związany z wydatkami na wojnę z Iranem. Wojna trwa od 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm.
red/PAP/X/Facebook
