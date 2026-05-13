RELACJA. 1540. dzień wojny na Ukrainie. Rosja przeprowadziła test nowego strategicznego pocisku balistycznego

Jednostka ds. naziemnych systemów bezzałogowych 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Czerwona Kalina” na północy obwodu charkowskiego. / autor: PAP/Yevhen Titov
Trwa 1540. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 13 maja 2026 r.

10:12. Pożar w zakładzie przetwarzana gazu w Astrachaniu po ukraińskim ataku

Szczątki strąconego ukraińskiego drona spowodowały pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu na południu Rosji – poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu astrachańskiego Igora Babuszkina. Ukraińskie drony atakowały też inne regiony Rosji.

Według służb ratunkowych gaszenie pożaru w Astrachaniu zajmie kilka godzin. Nie ma poszkodowanych wśród pracowników zakładu – dodał Babuszkin. Przedsiębiorstwo leży w pobliżu Morza Kaspijskiego, w odległości 1675 km od granicy z Ukrainą.

09:14. Płonie rosyjska stacja pomp naftowych

Portal Nexta wskazał, że według doniesień z Baszkirii „wybuchł pożar na stacji pomp naftowych w Nurlino – jednym z największych obiektów należących do „Transnieft-Ural” w pobliżu Ufy.

Stacja jest wykorzystywana do transportu ropy do rosyjskich rafinerii

— napisała Nexta.

07:02. Wojsko przeprowadziło test nowego strategicznego pocisku balistycznego

Rosyjska armia przeprowadziła we wtorek skuteczne odpalenie nowego pocisku balistycznego Sarmat – poinformowała agencja AFP, powołując się na oświadczenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe

— powiedział Putin, komentując test pocisku balistycznego. Według niego, rakieta ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej.

Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 r.

Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety Sarmat, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku.

Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku; obowiązywał od 2011 przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 r.

red/PAP/X/Facebook

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

