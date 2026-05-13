Trwa 1540. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 13 maja 2026 r.
10:12. Pożar w zakładzie przetwarzana gazu w Astrachaniu po ukraińskim ataku
Szczątki strąconego ukraińskiego drona spowodowały pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu na południu Rosji – poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu astrachańskiego Igora Babuszkina. Ukraińskie drony atakowały też inne regiony Rosji.
Według służb ratunkowych gaszenie pożaru w Astrachaniu zajmie kilka godzin. Nie ma poszkodowanych wśród pracowników zakładu – dodał Babuszkin. Przedsiębiorstwo leży w pobliżu Morza Kaspijskiego, w odległości 1675 km od granicy z Ukrainą.
09:14. Płonie rosyjska stacja pomp naftowych
Portal Nexta wskazał, że według doniesień z Baszkirii „wybuchł pożar na stacji pomp naftowych w Nurlino – jednym z największych obiektów należących do „Transnieft-Ural” w pobliżu Ufy.
Stacja jest wykorzystywana do transportu ropy do rosyjskich rafinerii
— napisała Nexta.
07:02. Wojsko przeprowadziło test nowego strategicznego pocisku balistycznego
Rosyjska armia przeprowadziła we wtorek skuteczne odpalenie nowego pocisku balistycznego Sarmat – poinformowała agencja AFP, powołując się na oświadczenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe
— powiedział Putin, komentując test pocisku balistycznego. Według niego, rakieta ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej.
Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 r.
Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety Sarmat, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku.
Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku; obowiązywał od 2011 przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 r.
