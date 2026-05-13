Prezydent Węgier Tamas Sulyok wręczył dziś nominacje 16 ministrom rządu Petera Magyara, lidera partii Tisza. Ministrowie po kolei otrzymywali nominację, po czym stawali do wspólnego zdjęcia jedynie z szefem nowego rządu. Magyar zapowiedział wcześniej, że jego rząd nie będzie pozować do zdjęć z prezydentem, którego regularnie nazywa „marionetką Viktora Orbana” i wzywa do podania się do dymisji.
Magyar obraża prezydenta
Członkowie rządu Tiszy nie będą ani oczekiwać gratulacji od marionetkowego prezydenta Tamasa Sulyoka, ani prosić o możliwość zrobienia z nim sobie wspólnego zdjęcia. Ani po otrzymaniu nominacji, ani po złożeniu przysięgi”
— zapowiedział Magyar na portalach społecznościowych.
Magyar i Sulyok weszli razem do sali balowej Pałacu Sandora, oficjalnej rezydencji węgierskiego prezydenta. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Zaprzysiężeni ministrowie, zgodnie z zapowiedzią Magyara odmawiali wspólnego zdjęcia z prezydentem.
Kancelaria prezydenta wydała oświadczenie jeszcze w sobotę, że „status prezydenta i warunki sprawowania tego urzędu są jasno zdefiniowane przez konstytucję”. Kadencja Sulyoka, wybranego głosami partii Fidesz Orbana, trwa do marca 2029 roku.
Rząd Magyara
Parlament zatwierdził listę resortów rządu Tiszy w sobotę w trakcie sesji inauguracyjnej nowego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) Węgier. Gabinet Magyara składa się z ministerstw: zdrowia, sprawiedliwości, do spraw dzieci i edukacji, finansów, rolnictwa i żywności, spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki i energetyki, obrony, transportu i inwestycji, spraw zagranicznych, spraw społecznych i rodziny, relacji społecznych i kultury, nauki i technologii, rozwoju regionalnego i wsi oraz kancelarii premiera.
Skład rządu przyjęto głosami 141 deputowanych - wszystkich posłów Tiszy - przy dwóch głosach sprzeciwu i 53 wstrzymujących się.
SC/PAP/X
