Żenujące zachowanie rządu Magyara podczas zaprzysiężenia! Co na to prezydent Węgier?

Nowy premier Węgier i prezydent / autor: PAP/EPA
Prezydent Węgier Tamas Sulyok wręczył dziś nominacje 16 ministrom rządu Petera Magyara, lidera partii Tisza. Ministrowie po kolei otrzymywali nominację, po czym stawali do wspólnego zdjęcia jedynie z szefem nowego rządu. Magyar zapowiedział wcześniej, że jego rząd nie będzie pozować do zdjęć z prezydentem, którego regularnie nazywa „marionetką Viktora Orbana” i wzywa do podania się do dymisji.

Magyar obraża prezydenta

Członkowie rządu Tiszy nie będą ani oczekiwać gratulacji od marionetkowego prezydenta Tamasa Sulyoka, ani prosić o możliwość zrobienia z nim sobie wspólnego zdjęcia. Ani po otrzymaniu nominacji, ani po złożeniu przysięgi”

— zapowiedział Magyar na portalach społecznościowych.

Magyar i Sulyok weszli razem do sali balowej Pałacu Sandora, oficjalnej rezydencji węgierskiego prezydenta. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Zaprzysiężeni ministrowie, zgodnie z zapowiedzią Magyara odmawiali wspólnego zdjęcia z prezydentem.

Kancelaria prezydenta wydała oświadczenie jeszcze w sobotę, że „status prezydenta i warunki sprawowania tego urzędu są jasno zdefiniowane przez konstytucję”. Kadencja Sulyoka, wybranego głosami partii Fidesz Orbana, trwa do marca 2029 roku.

Rząd Magyara

Parlament zatwierdził listę resortów rządu Tiszy w sobotę w trakcie sesji inauguracyjnej nowego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) Węgier. Gabinet Magyara składa się z ministerstw: zdrowia, sprawiedliwości, do spraw dzieci i edukacji, finansów, rolnictwa i żywności, spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki i energetyki, obrony, transportu i inwestycji, spraw zagranicznych, spraw społecznych i rodziny, relacji społecznych i kultury, nauki i technologii, rozwoju regionalnego i wsi oraz kancelarii premiera.

Skład rządu przyjęto głosami 141 deputowanych - wszystkich posłów Tiszy - przy dwóch głosach sprzeciwu i 53 wstrzymujących się.

SC/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

