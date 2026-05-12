Minister zdrowia Francji Stephanie Rist powiedziała, że pacjentka, u której potwierdzono zakażenie hantawirusem jest wciąż reanimowana, a jej stan jest ciężki. Pozostałe cztery osoby, które - tak jak chora pacjentka - były pasażerami statku MV Hondius mają negatywne wyniki testów.
Minister, która wypowiadała się na konferencji prasowej, zapewniła, że nie ma obecnie elementów świadczących o tym, by wirus się rozprzestrzeniał we Francji. Podkreśliła, że odnotowane przypadki dotyczą wyłącznie osób odbywających rejs na MV Hontius. Zarazem, nie podała więcej szczegółów na temat stanu zdrowia pacjentki zakażonej hantawirusem, powołując się na tajemnicę lekarską. Wyjaśniła, że pozostała czwórka ewakuowanych i przewiezionych do Francji pasażerów czuje się dobrze i ma negatywne wyniki testów.
Szefowa resortu zdrowia zapewniła, że rząd podjął natychmiastowe działania od momentu zidentyfikowania wirusa.
Powtórzyła, że we Francji zidentyfikowano dotąd 22 osoby, które zostały uznane za mające kontakt z osobą zakażoną.
Ze wszystkimi nawiązano kontakt, zostali poddani testom, są hospitalizowani bądź w trakcie hospitalizacji i poddani są ścisłym procedurom sanitarnym
— powiedziała minister.
Wcześniej we wtorek Rist wypowiadała się w niższej izbie parlamentu Francji, Zgromadzeniu Narodowym. Powiedziała m.in., że nie jest pewne, czy szczep hantawirusa, który wywołał ognisko choroby na MV Hondius mógł ulec zmutowaniu.
Szersza fala zakażeń?
Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił we wtorek, że nie ma oznak, by rozpoczynała się szersza fala zakażeń hantawirusem, choć nie wykluczył wykrycia kolejnych przypadków.
3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia hantawirusem, przenoszonym głównie przez gryzonie.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760127-pacjentka-zarazona-hantawirusem-walczy-o-zycie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.