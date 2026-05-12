Burmistrz jednego z miast w Kalifornii rezygnuje! Ciążą na niej poważne zarzuty. Eileen Wang przyzna się do winy?

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@FoxNews
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@FoxNews

Burmistrz jednego z miast w południowej Kalifornii zrezygnowała ze stanowiska po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA oskarżył ją o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak podaje Fox News, „grozi jej do 10 lat więzienia”.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Eileen Wang, była burmistrz Arcadii w Kalifornii, została oskarżona o nielegalne działanie jako agentka Chińskiej Republiki Ludowej i zgodziła się przyznać do winy. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 tys. dolarów. Ostateczny wyrok wyda sędzia federalny.

Prokuratorzy federalni twierdzą, że Wang przyznała się do działania „pod kierownictwem i kontrolą” chińskich urzędników państwowych co najmniej od 2020 do 2022 roku, koordynując z osobami w Stanach Zjednoczonych rozpowszechnianie pro-pekińskich komunikatów, a wszystko to bez powiadomienia prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, jak wymaga tego prawo. Zachowanie opisane przez prokuratorów miało miejsce przed objęciem przez Wang stanowiska w Radzie Miasta Arcadia w grudniu 2022 roku

— czytamy w Fox News.

Życie osobiste a funkcjonowanie miasta

Władze Arcadii podkreśliły, że sprawa dotyczy wyłącznie osobistego postępowania byłej burmistrz i nie wpływa na funkcjonowanie miasta.

Zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John A. Eisenberg stwierdził:

Osoby wybrane na stanowiska publiczne w Stanach Zjednoczonych powinny działać wyłącznie w interesie obywateli Stanów Zjednoczonych, których reprezentują.

Wang formalnie przyzna się do winy?

Prawnicy Eileen Wang — Jason Liang i Brian Sun — w oświadczeniu, cytowanym przez BBC, napisali, że ich klientka „przeprasza i żałuje błędów, jakie popełniła w życiu osobistym”.

Wang zgodziła się zrezygnować ze stanowiska publicznego i oczekuje się, że w najbliższych tygodniach, w trakcie trwania śledztwa FBI, formalnie przyzna się do winy

— podsumowano na łamach Fox News.

Fox News/BBC/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych