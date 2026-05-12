Burmistrz jednego z miast w południowej Kalifornii zrezygnowała ze stanowiska po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA oskarżył ją o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak podaje Fox News, „grozi jej do 10 lat więzienia”.
Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Eileen Wang, była burmistrz Arcadii w Kalifornii, została oskarżona o nielegalne działanie jako agentka Chińskiej Republiki Ludowej i zgodziła się przyznać do winy. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 tys. dolarów. Ostateczny wyrok wyda sędzia federalny.
Prokuratorzy federalni twierdzą, że Wang przyznała się do działania „pod kierownictwem i kontrolą” chińskich urzędników państwowych co najmniej od 2020 do 2022 roku, koordynując z osobami w Stanach Zjednoczonych rozpowszechnianie pro-pekińskich komunikatów, a wszystko to bez powiadomienia prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, jak wymaga tego prawo. Zachowanie opisane przez prokuratorów miało miejsce przed objęciem przez Wang stanowiska w Radzie Miasta Arcadia w grudniu 2022 roku
— czytamy w Fox News.
Życie osobiste a funkcjonowanie miasta
Władze Arcadii podkreśliły, że sprawa dotyczy wyłącznie osobistego postępowania byłej burmistrz i nie wpływa na funkcjonowanie miasta.
Zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John A. Eisenberg stwierdził:
Osoby wybrane na stanowiska publiczne w Stanach Zjednoczonych powinny działać wyłącznie w interesie obywateli Stanów Zjednoczonych, których reprezentują.
Wang formalnie przyzna się do winy?
Prawnicy Eileen Wang — Jason Liang i Brian Sun — w oświadczeniu, cytowanym przez BBC, napisali, że ich klientka „przeprasza i żałuje błędów, jakie popełniła w życiu osobistym”.
Wang zgodziła się zrezygnować ze stanowiska publicznego i oczekuje się, że w najbliższych tygodniach, w trakcie trwania śledztwa FBI, formalnie przyzna się do winy
— podsumowano na łamach Fox News.
Fox News/BBC/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760119-burmistrz-z-kalifornii-rezygnuje-szpiegowala-na-rzecz-chrl
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.