Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział dzisiaj w przemówieniu do związkowców, że kraj musi „wziąć się w garść”, bo w przeciwnym razie grozi mu pozostanie w tyle za szybko zmieniającym się światem. Jego wystąpienie było przerywane gwizdami i buczeniem, co nie uszło uwadze opozycyjnej AfD.
Kraj „musi wziąć się w garść”
Szef rządu zaapelował do związkowców, by postrzegali program reform jego rządu jako szansę, a nie zagrożenie. Argumentował, że konieczne są systemowe zmiany, by pobudzić niemiecką gospodarkę, a kraj „musi wziąć się w garść”.
Nie możemy po prostu kontynuować tego, co robiliśmy przez ostatnie 20 lat – przekonywał lider CDU. Jak doprecyzował, należy stawić czoło „problemom strukturalnym, które (…) przez wiele lat (…) narastały”.
Za „najtwardszy orzech do zgryzienia” Merz uznał reformę emerytalną, która planowana jest na lato.
To kwestia demografii i matematyki
— powiedział.
Lodowate przyjęcie przez związkowców
Komentarz ten spotkał się z buczeniem i gwizdami ze strony związkowców. Reforma obejmuje nową zasadę wyliczania emerytury, która ostatecznie będzie przez to niższa od 2032 r.
Widownia zareagowała podobnie, gdy kanclerz mówił o wdrożonych przez jego rząd działaniach oszczędnościowych w systemie ochrony zdrowia. Agencja dpa pisze o „lodowatym przyjęciu” kanclerza przez związkowców.
Szpila Alice Weidel
Ten incydent szybko wykorzystała Alice Weidel.
Sygnałowy protest przeciwko Merzowi w DGB. Kto spycha nosicieli sukcesu w biedę, by wydawać niekończące się miliardy na obce wojny, ten słusznie zostaje wygwizdany. Ten występ (…) pokazuje: Nieskuteczna w reformach koalicja jest skończona. Najwyższy czas na AfD!
— współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec.
6 maja minął rok od zaprzysiężenia Merza na kanclerza. Szef rządu mierzy się z niskimi notowaniami; w sondażach pozytywnie jego pracę ocenia zaledwie kilkanaście procent Niemców. Tygodnik „Der Spiegel”, podsumowując 12 miesięcy Merza u władzy, pisał o panującym w kraju „ponurym nastroju” spowodowanym m.in. kryzysem w gospodarce, sporami w koalicji CDU/CSU i SPD oraz napięciami w relacjach transatlantyckich.
SC/PAP
