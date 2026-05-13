„On mrugał, ty kompletny kretynie” - tak Rapid Response 47, określane jako konto szybkiej reakcji Białego Domu, w ostry sposób ucięło spekulacje, jakby prezydent USA Donald Trump „przysnął” w czasie spotkania w Gabinecie Owalnym.
Wideo powstało przedwczoraj w Gabinecie Owalnym podczas wydarzenia poświęconego zdrowiu matek i wsparciu rodzin, które odbyło się dzień po Dniu Matki w Stanach Zjednoczonych i uruchomieniu nowej strony internetowej promującej wsparcie dla kobiet w ciąży oraz przyszłych rodziców – Moms.gov. Jest to część szerszych działań administracji Donalda Trumpa związanych z polityką prorodzinną.
Prezydent USA „przysnął”?
Kamery uchwyciły moment, w którym Donald Trump siedzi za biurkiem w Gabinecie Owalnym, a jego oczy pozostają zamknięte przez dłuższą chwilę.
To jest baaaardzo długie mrugnięcie
— napisał jeden z Demokratów - Ted Lieu.
Wszystko trwało 17 sekund?
Według ustaleń serwisu „The Daily Beast” fragment nagrania pokazuje, że prezydent USA trzyma oczy zamknięte przez około 17 sekund.
Całą sytuację zauważył również korespondent Reutersa Idrees Ali, który opublikował zdjęcie Trumpa z zamkniętymi oczami. Dziennikarz doczekał się błyskawicznej odpowiedzi administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych - poprzez profil Rapid Response 47.
On mrugał, ty kompletny kretynie
— podsumowano w krótkim i dosadnym wpisie.
„To mnie bardzo relaksuje”
W tym miesiącu sam prezydent Trump, który regularnie krytykował swojego poprzednika, nazywając go „Sleepy Joe”, zaprzeczył, jakoby przysypiał w miejscach publicznych. Zamiast tego, w wywiadzie dla „The Wall Street Journal” powiedział, że od czasu do czasu zamyka oczy.
To mnie bardzo relaksuje. Czasami robią mi zdjęcie, jak mrugam, mrugam, i łapią mnie na mruganiu
— przyznał.
X/The Daily Beast/tt
