Burza wokół zjazdu Niemców sudeckich! Czesi zaczęli protestować

Historyczne wydarzenie miało symbolizować pojednanie. Zamiast tego wywołało polityczny konflikt i falę sprzeciwu w Czechach. Coraz więcej emocji budzi planowany w Brnie zjazd Ziomkostwa Niemców sudeckich, organizacji skupiającej wysiedlonych po II wojnie światowej Niemców z terenów dawnej Czechosłowacji
Burmistrz Brna poparła zjazd ziomkostwa
Po raz pierwszy od zakończenia wojny doroczne spotkanie Niemców sudeckich ma odbyć się na terytorium Czech. Organizatorzy zaplanowali wydarzenie na Zielone Świątki, od 22 do 25 maja, w Brnie. Jak czytamy w dw.com, inicjatywa była przedstawiana jako gest pojednania i próba dalszego zbliżenia czesko-niemieckiego.
Za organizacją wydarzenia stoi lokalna inicjatywa obywatelska Meeting Brno, a poparcie dla przedsięwzięcia wyraziła także burmistrzyni miasta Marketa Vankova. Jednak w ostatnich tygodniach atmosfera wokół zjazdu wyraźnie się zaostrzyła.
Sprzeciw MSZ
Burza wokół wydarzenia przeniosły się również do czeskiej polityki. W parlamencie doszło do ostrego sporu po tym, gdy prawicowa partia Wolność i Demokracja Bezpośrednia przedstawiła projekt uchwały sprzeciwiającej się organizacji Dnia Niemców sudeckich w Czechach.
Imprezie zdecydowanie sprzeciwił się też minister spraw zagranicznych Czech Petr Macinka. W rozmowie z niemieckim dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenił on, że przewodniczący Ziomkostwa Niemców sudeckich Bernd Posselt nie przewidział skali społecznych reakcji, jakie może wywołać organizacja zjazdu w Brnie.
Dał się zwieść złudnym nadziejom i jest powiązany z organizacją pozarządową, która u nas nie cieszy się zbytnim szacunkiem. Teraz widzimy reakcję czeskiego społeczeństwa, które jest podzielone: większość się tym nie interesuje, ale reszta jest temu przeciwna”
– powiedział Macinka, cytowany przez Deutsche Welle.
Szef czeskiej dyplomacji podkreślił, że szczególnie starsza część społeczeństwa negatywnie odbiera pomysł organizacji wydarzenia właśnie w Brnie, a sprzeciw wobec zjazdu nie ogranicza się wyłącznie do środowisk radykalnych.
To nie są radykałowie. Po prostu nie podoba im się pomysł, że to wydarzenie ma się odbyć w Brnie. Otrzymaliśmy w tej sprawie tysiące zapytań, presja jest ogromna. To bardzo niefortunna sytuacja
– alarmował minister, cytowany przez niemiecki portal.
Minister odniósł się również do planowanej obecności ważnych niemieckich polityków, w tym premiera Bawarii Markus Söder oraz szefa niemieckiego MSW Alexander Dobrindt. Jego zdaniem „nie mieliby oni dobrego dnia w Brnie”.
Czy jest Ziomkostwo Niemców Sudeckich?
Doroczny Dzień Niemców sudeckich odbywa się zazwyczaj na terenie Bawarii. Po II wojnie światowej z Czechosłowacji wysiedlono około 2,8 mln obywateli narodowości niemieckiej. Większość z nich trafiła właśnie do Bawarii.
Jak czytamy w dw.com, „Ziomkostwo Niemców sudeckich należy dziś do największych organizacji reprezentujących Niemców wysiedlonych po 1945 roku z Europy Środkowej i Wschodniej”.
11 lat temu ziomkostwo usunęło ze swojego statutu zapis o dążeniu do zwrotu majątku skonfiskowanego Niemcom sudeckim po ich wysiedleniu.
Czytaj także
SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760097-burza-wokol-zjazdu-niemcow-sudeckich-czesi-zaczeli-protestowac
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.