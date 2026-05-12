NA ŻYWO

RELACJA. 1539. dzień wojny na Ukrainie. Rosja wznowiła ataki po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Celem m.in. Kijów i Charków

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Żołnierze przygotowują drony lądowe (UGV) do misji bojowej w północnej części obwodu charkowskiego. / autor: PAP/Yevhen Titov
Żołnierze przygotowują drony lądowe (UGV) do misji bojowej w północnej części obwodu charkowskiego. / autor: PAP/Yevhen Titov

Trwa 1539. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czytaj także

Wtorek, 12 maja 2026 r.

10:00. Zełenski: Rosja sama zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej ciszy na froncie

Rosja zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej, częściowej ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę dronami i bombami lotniczymi; Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

09:17. Szefowa fińskiego MSZ: Ukraina przyśle ekspertów po ostatnich incydentach z dronami

Po tym, jak kilka ukraińskich dronów bojowych, atakujących obiekty na terytorium Rosji, wtargnęło w przestrzeń powietrzną Finlandii i rozbiło się na jej terytorium, Ukraina oddeleguje ekspertów od zwalczania bezzałogowców - poinformowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.

06:38. Rosja wznowiła ataki po zakończeniu trzydniowego rozejmu

Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował na Telegramie, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.

Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu

— napisał Tkaczenko.

To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.

red/PAP/Facebook/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych