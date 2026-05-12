Trwa 1539. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 12 maja 2026 r.
10:00. Zełenski: Rosja sama zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej ciszy na froncie
Rosja zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej, częściowej ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę dronami i bombami lotniczymi; Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
09:17. Szefowa fińskiego MSZ: Ukraina przyśle ekspertów po ostatnich incydentach z dronami
Po tym, jak kilka ukraińskich dronów bojowych, atakujących obiekty na terytorium Rosji, wtargnęło w przestrzeń powietrzną Finlandii i rozbiło się na jej terytorium, Ukraina oddeleguje ekspertów od zwalczania bezzałogowców - poinformowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.
06:38. Rosja wznowiła ataki po zakończeniu trzydniowego rozejmu
Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.
Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.
Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował na Telegramie, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń.
Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu
— napisał Tkaczenko.
To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760066-relacja-1539-dzien-wojny-na-ukrainie
