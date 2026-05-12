Trwa 74. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 12 maja 2026 r.
10:00. Rzecznik komisji parlamentarnej: w przypadku nowego ataku możemy wzbogacać uran do 90 proc.
Jeśli Iran ponownie stałby się celem ataku, mógłby zacząć wzbogacanie uranu do poziomu 90 proc., czyli odpowiedniego do celów wojskowych - oświadczył rzecznik parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Ebrahim Rezaei.
09:16. Ropa drożeje, bo prezydent USA poddaje w wątpliwość rozejm z Iranem
Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach kontynuują wzrosty po tym, jak prezydent USA Donald Trump poddał w wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem po odrzuceniu ostatniej oferty pokojowej złożonej przez Teheran - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 98,93 USD - wyżej o 0,88 proc.
Brent na ICE na VII jest wyceniana po 104,88 USD za baryłkę, w górę o 0,64 proc., po zwyżce w poniedziałek o 2,9 proc.
08:22. Media: stracono mężczyznę powiązanego z beludżyjską grupą zbrojną
W Iranie stracono mężczyznę należącego do sunnickiej grupy zbrojnej Ansar Al-Furkan, działającej w ostanie (prowincji) Sistan i Beludżystan na południowym wschodzie kraju – poinformowała we wtorek agencja informacyjna Tasnim.
06:40. Prezydent Trump zawetował pomysł powstania Kurdów przeciw Iranowi
Prezydent USA Donald Trump zawetował pomysł ułatwienia powstania Kurdów przeciwko irańskiemu reżimowi - poinformował portal izraelskiego dziennika „Jerusalem Post”.
Zagraniczne źródła donosiły, że izraelskie służby zaproponowały możliwość pomocy w obaleniu irańskiego reżimu przez Kurdów po amerykańskiej i izraelskiej kampanii bombardowań celów na terenie Iranu - przypomniał portal.
Opublikowane pod koniec marca śledztwo izraelskiego Kanału 12 ujawniło, że Stany Zjednoczone i Izrael prowadziły intensywne ataki na irańskie siły bezpieczeństwa w północno-zachodnim Iranie na początku wojny, których celem było ułatwienie inwazji sił kurdyjskich „aż do Teheranu”. W raporcie potwierdzono istnienie planu Mosadu, izraelskiej agencji wywiadu, który przewidywał wykorzystanie Kurdów do obalenia reżimu w Teheranie.
Dodano, że sami Kurdowie byli nieufni, obawiając się, że USA i Izrael wycofają się z walk, reżim w Teheranie odbuduje siły i dokona zemsty na mniejszości.
„Jerusalem Post” napisał w poniedziałek, że czołowi urzędnicy USA od samego początku sprzeciwiali się planowi, co skłoniło prezydenta Trumpa do sprzeciwu wobec pomysłu zaangażowania Kurdów. Portal przypomniał, że dodatkowo Turcja miała rzekomo naciskać na Trumpa, aby ten nie realizował planu włączenia w walki mniejszości kurdyjskiej.
Trump powiedział w poniedziałek, że jest „bardzo rozczarowany Kurdami”.
Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm. Cieśnina Ormuz pozostaje jednak praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron w rejonie tego przesmyku.
06:30. „WSJ”: ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran
Siły zbrojne Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeprowadziły potajemne ataki na Iran - podał w poniedziałek „Wall Street Journal”. Celem uderzeń była m.in. irańska rafineria na wyspie Lawan.
red/PAP/Facebook/X
