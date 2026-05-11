Polski kapitan statku MV Hondius wyraził żal po śmierci zarażonych pasażerów: "Moja misja nie kończy się"

Polski kapitan o sytuacji MV Hondius / autor: EPA/Miguel Barreto Dostawca: PAP/EPA.
Kilka ostatnich tygodni było niezwykle ciężkich, ale moja misja nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie” – powiedział Jan Dobrogowski, polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa.

W krótkim, niespełna trzyminutowym filmie, opublikowanym przez holenderską firmę Oceanwide Expeditions, do której należy statek, kapitan podziękował załodze i pasażerom, m.in. za cierpliwość, siłę, odwagę i dyscyplinę.

Dobrogowski wyraził żal z powodu śmierci trzech pasażerów. Jak podkreślił, w takich sytuacjach „każdy obraz i każde słowo mogą być wyjęte z kontekstu, co może być szczególnie bolesne dla ludzi, którzy mierzą się z żałobą, niepokojem i niepewnością”.

Jak dodał, jego praca nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie, a jego zadaniem jest zadbać o załogę, pasażerów i bezpieczne dopłynięcie do portu.

Hiszpańskie władze poinformowały w niedzielę, że po ewakuacji wszystkich pasażerów i uzupełnieniu zapasów statek z około 30-osobową załogą wyruszy w poniedziałek wieczorem do portu w Rotterdamie; rejs ma potrwać około pięciu dni.

Kapitan Dobrogowski jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wcześniej polskie MSZ i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informowały, że jest zdrowy i nie wymaga pomocy medycznej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Groźny dla ludzi hantawirus jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

