„Kilka ostatnich tygodni było niezwykle ciężkich, ale moja misja nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie” – powiedział Jan Dobrogowski, polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa.
W krótkim, niespełna trzyminutowym filmie, opublikowanym przez holenderską firmę Oceanwide Expeditions, do której należy statek, kapitan podziękował załodze i pasażerom, m.in. za cierpliwość, siłę, odwagę i dyscyplinę.
Śmierć pasażerów
Dobrogowski wyraził żal z powodu śmierci trzech pasażerów. Jak podkreślił, w takich sytuacjach „każdy obraz i każde słowo mogą być wyjęte z kontekstu, co może być szczególnie bolesne dla ludzi, którzy mierzą się z żałobą, niepokojem i niepewnością”.
Jak dodał, jego praca nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie, a jego zadaniem jest zadbać o załogę, pasażerów i bezpieczne dopłynięcie do portu.
Hiszpańskie władze poinformowały w niedzielę, że po ewakuacji wszystkich pasażerów i uzupełnieniu zapasów statek z około 30-osobową załogą wyruszy w poniedziałek wieczorem do portu w Rotterdamie; rejs ma potrwać około pięciu dni.
Hantawirus
Kapitan Dobrogowski jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wcześniej polskie MSZ i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informowały, że jest zdrowy i nie wymaga pomocy medycznej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Groźny dla ludzi hantawirus jest przenoszony głównie przez gryzonie.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760037-polski-kapitan-statku-mv-hondius-moja-misja-nie-konczy-sie
