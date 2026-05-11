Władimir Putin zaproponował, kto może pełnić rolę mediator w rozmowach pomiędzy Rosją a Ukrainą. Prezydent Federacji Rosyjskiej wskazał na byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Propozycja Putina wywołała ożywioną dyskusję, opartą na krytyce pomysłu.
Zdaniem Władimira Putina idealnym kandydatem na mediatora między Rosją a Ukrainą jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Schröder był kanclerzem Niemiec od 1998 do 2005 roku. W latach 2017–2022 był szefem rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.
Spośród wszystkich europejskich polityków preferowałbym rozmowy ze Schröderem
— stwierdził rosyjski prezydent. Biuro Schrödera pozostawia tę propozycję bez komentarza.
Czytaj także
Niemcy nie chcą Schrödera
Rząd Niemiec odrzucił propozycję Władimira Putina w sprawie Gerharda Schröder jako mediatora w rozmowach o zakończenia wojny na Ukrainie.
Oferta ta jest częścią serii pozorowanych propozycji i wpisuje się w dobrze znaną hybrydową strategię Rosji. Niemcy i Europa nie dadzą się z tego powodu podzielić. Opcja negocjacyjna nie jest wiarygodna, ponieważ Rosja nie zmieniła swoich warunków. Pierwszym testem wiarygodności byłoby przedłużenie zawieszenia broni przez Rosję
— poinformowała agencja Reutera, cytowana przez dw.com.
Sekretarz stanu ds. europejskich w niemieckim MSZ Gunther Krichbaum ocenił w Brukseli, że ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schroeder nie może występować jako „neutralny i uczciwy pośrednik”.
Był i nadal jest pod silnym wpływem Putina
— podkreślił wysokiej rangi niemiecki urzędnik. Jak dodał, „przyjaźnie nie pomagają w postrzeganiu danej osoby jako bezstronnego mediatora”.
Czytaj także
„Nie byłoby zbyt mądre”
Szefowa unijnej polityki zagranicznej, Kaja Kallas była pytana o propozycję Putina, by rolę mediatora w rozmowach z Europą pełnił były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.
Po pierwsze, przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora w naszym imieniu nie byłoby zbyt mądre. Po drugie, Gerhard Schroeder był wysoko postawionym lobbystą rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jasne jest więc, dlaczego Putin chce, żeby to on był tą osobą, aby faktycznie siedział po obu stronach stołu
— podkreśliła.
„To pomysł Putina”
Gerhard Schroeder to pomysł Putina. Myślę, że mają bardzo bliskie relacje. Schroeder nie będzie reprezentował Europy
— powiedział szef MSZ Estonii Margus Tsahkna przed spotkaniem szefów dyplomacji państw UE w Brukseli. Przypomniał, że w UE są odpowiednie organy i instytucje, reprezentujące stanowisko Wspólnoty.
Czytaj także
Jest Ursula von der Leyen (szefowa Komisji Europejskiej - PAP), Antonio Costa (przewodniczący Rady Europejskiej - PAP) i nie potrzebujemy kogoś innego, kto by pukał do drzwi Kremla i coś oferował
— oznajmił estoński minister.
Tsahkna wyraził przekonanie, że zanim UE zacznie rozmawiać z Rosją, Moskwa musi „zmienić swoje cele”.
Europa nie chce żadnych szarych stref między UE, NATO a Rosją. Opowiada się za rozszerzeniem (Wspólnoty) i odbudową Ukrainy, a Putin wciąż nie chce trwałego i sprawiedliwego pokoju
— zauważył przedstawiciel rządu w Tallinie.
„Wybiera Europa, nie Rosja”
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani wchodząc na spotkanie szefów dyplomacji państw UE w Brukseli oświadczył: „Negocjatora z ramienia Europy wybiera Europa, nie Rosja.”
Czytaj także
To będzie decyzja podjęta kolegialnie przez 27 państw UE, ale musimy w ogóle zobaczyć, czy Rosja chce naprawdę pokoju. Ja mam na to nadzieję
— podkreślił Tajani cytowany przez Ansę.
Na pytanie, czy przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mógłby być takim kandydatem odparł:
To prestiżowe nazwisko.
„Miedwiediew albo któryś z jego generałów”
Zdaniem wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego, propozycja rosyjskiego przywódcy nie spotka się z pozytywnym odzewem po stronie europejskiej, podobnie jak wiele wcześniejszych pomysłów Kremla.
Równie dobrze (Putin - PAP) mógłby stwierdzić, że pośrednikiem między nim a Europą będzie Miedwiediew albo któryś z jego (Putina - PAP) generałów
— powiedział Bosacki.
Czytaj także
Wiceminister powiedział, że jeśli dojdzie do rozmów z Rosją w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, to warunki ze strony UE pozostają niezmienne: Rosja musi wycofać się z Ukrainy, przestrzegać prawa międzynarodowego, przestać atakować i mordować obywateli ukraińskich oraz zawrzeć pokój.
Ale ten pokój musi być zawarty na prawdziwych podstawach prawa międzynarodowego: poszanowania granic niepodległych państw, w tym wypadku Ukrainy, i uznania przez Rosję, że niepodległe kraje mają prawa wybierać swoje sojusze i swoją przynależność międzynarodową
— powiedział Bosacki.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760029-schroder-mediatorem-pomysl-putina-wywolal-zywiolowe-reakcje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.