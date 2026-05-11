McDonald’s w ukraińskiej niewoli. Żołnierze 34. Brygady zaskoczyli rosyjskich jeńców posiłkiem podczas wywiadu, a nagranie opublikowane przez United24 Media błyskawicznie przyciągnęło uwagę odbiorców.
McDonald’s od Ukraińców dla Rosjan
Na Facebooku United24 Media pojawił się film przedstawiający rosyjskich jeńców wojennych, którym ukraińscy żołnierze ofiarowali posiłek z McDonald’s.
McDonald’s to prawdopodobnie nie było to, czego ci rosyjscy jeńcy wojenni spodziewali się w ukraińskiej niewoli. Żołnierze z ukraińskiej 34. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej przynieśli im posiłek podczas wywiadu
— podał portal.
Skrajne wychudzenie ukraińskich jeńców
Dla odmiany ukraińscy jeńcy wracający z rosyjskiej niewoli są skrajnie wychudzeni, często po miesiącach tortur, izolacji i głodzenia.
Choć żaden z dostępnych raportów nie podaje jednej uśrednionej liczby kilogramów utraconych przez wszystkich jeńców, relacje pokazują, że utrata masy ciała jest powszechna i bardzo duża, a stan zdrowia wielu powracających żołnierzy wskazuje na długotrwałe niedożywienie i wyniszczenie organizmu.
Czytaj także
FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760018-mcdonalds-w-niewoli-ukrainscy-zolnierze-tej-brygady-maja-gest
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.