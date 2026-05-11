Przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban poinformowała, że premier Węgier Peter Magyar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu.
Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do Warszawy. Następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli.
Orban będzie towarzyszyć Magyarowi
Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji zapowiadała w wywiadzie dla telewizji RTL, że będzie towarzyszyć premierowi w tych podróżach.
Dwa dni temu Magyar został wybrany na urząd premiera przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe (parlament). Wczoraj przed komisjami parlamentarnymi rozpoczęły się przesłuchania jego kandydatów na ministrów.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760011-peter-magyar-przyjedzie-do-warszawy-wiemy-kiedy-to-nastapi
