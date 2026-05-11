Ministerstwo zdrowia USA poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek, że u jednego z 17 Amerykanów ewakuowanych ze statku wycieczkowego MV Hondius, na którym wykryto ognisko zakażeń hontawirusem, testy wykazały łagodną formę gatunku wirusa Andes, a u drugiego pasażera wystąpiły łagodne objawy.
Wszyscy obywatele USA są transportowani samolotem do kraju, w tym dwaj pasażerowie z objawami podróżują w specjalnych komorach bioizolacyjnych - dodało ministerstwo. W przypadku drugiego pasażera z objawami nie potwierdzono dotąd obecności wirusa.
Hantawirusy to grupa patogenów, które zazwyczaj przenoszone są przez gryzonie, ale w rzadkich przypadkach mogą przechodzić z człowieka na człowieka. Władze sanitarne uważają, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest niskie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) gatunek hantawirusa Andes, zidentyfikowany na MV Hondius, może powodować ciężką chorobę płuc, która w nawet 50 proc. przypadków może prowadzić do śmierci.
WHO w piątkowej aktualizacji podała, że na statku zachorowało osiem osób, które już się nie znajdują na jego pokładzie, a u sześciu z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
Amerykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że Departament Stanu zorganizuje transport lotniczy pasażerów do Regionalnego Centrum Leczenia Nowych Patogenów (RESPTC) przy Centrum Medycznym Uniwersytetu Nebraska w Omaha, a pasażer z łagodnymi objawami zostanie przewieziony do innego RESPTC. Dodało, że po przybyciu do placówek każda osoba zostanie poddana ocenie klinicznej i otrzyma opiekę dostosowaną do swojego stanu zdrowia.
Jak poinformowała na konferencji prasowej w niedzielę wieczorem ministra zdrowia Monica Garcia, statek opuściło 94 z niemal 150 pasażerów MV Hondius. Z lotniska na południu Teneryfy odleciały samoloty do Madrytu, Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji i USA. W poniedziałek przewidziano jeszcze dwa loty – do Australii i Holandii.
