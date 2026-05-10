Trump ujawnia kulisy uwolnienia Poczobuta z białoruskiego więzienia! Wskazuje na rolę prezydenta Nawrockiego. "Poprosił mnie..."

autor: PAP/EPA/Aaron Schwartz/POOL/X
Prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social ujawnił, jaka była rola prezydenta Karola Nawrockiego w procesie uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. „Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom” - zaznaczył amerykański przywódca.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został 5 maja zwolniony z więzienia po pięciu latach w ramach szerszej wymiany więźniów. Obok niego Polsce przekazano duchownego Grzegorza Gawła. Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami.

Dopiero co zapewniliśmy uwolnienie trzech polskich oraz dwóch mołdawskich więźniów z białoruskich i rosyjskich aresztów. Dzięki mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Prezydenckiemu, Johnowi Coale’owi, mogliśmy mocno naciskać, aby to uwolnienie doszło do skutku

— podkreślił Donald Trump na platformie Truth Social

Mój przyjaciel, Prezydent Karol Nawrocki z Polski, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone dotrzymują słowa wobec naszych Sojuszników i Przyjaciół

— dodał.

Donald Trump podziękował też Aleksandrowi Łukaszence za współpracę w sprawie wymiany więźniów.

tkwl/X/PAP

