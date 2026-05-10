Prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social ujawnił, jaka była rola prezydenta Karola Nawrockiego w procesie uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. „Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom” - zaznaczył amerykański przywódca.
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został 5 maja zwolniony z więzienia po pięciu latach w ramach szerszej wymiany więźniów. Obok niego Polsce przekazano duchownego Grzegorza Gawła. Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami.
„Mój przyjaciel, Prezydent Karol Nawrocki z Polski…”
Prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych ujawnił, kto odegrał istotną rolę w procesie uwolnienia więźniów reżimu Łukaszenki. Wspomniał o Karolu Nawrockim.
Dopiero co zapewniliśmy uwolnienie trzech polskich oraz dwóch mołdawskich więźniów z białoruskich i rosyjskich aresztów. Dzięki mojemu Specjalnemu Wysłannikowi Prezydenckiemu, Johnowi Coale’owi, mogliśmy mocno naciskać, aby to uwolnienie doszło do skutku
— podkreślił Donald Trump na platformie Truth Social
Mój przyjaciel, Prezydent Karol Nawrocki z Polski, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone dotrzymują słowa wobec naszych Sojuszników i Przyjaciół
— dodał.
Donald Trump podziękował też Aleksandrowi Łukaszence za współpracę w sprawie wymiany więźniów.
