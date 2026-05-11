Trwa 73. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 11 maja 2026 r.
17:14. Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem
Żołnierz izraelski, który został sfotografowany, gdy wkładał papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce, na południu Libanu został ukarany 21 dniami aresztu - przekazała armia. Wojskowy, który filmował zdarzenie otrzymał karę 14 dni aresztu.
Izraelska armia traktuje ten incydent z wielką powagą, ponieważ szanuje wolność religii i kultu, jak również miejsca święte i symbole wszystkich religii i wspólnot - przekazano w komunikacie biura prasowego wojska.
Zdjęcia z incydentu pojawiły się w mediach w ubiegłym tygodniu. Według mediów wykonano je jednak jeszcze kilka tygodni wcześniej w miejscowości Debl, kilka kilometrów od granicy Libanu z Izraelem.
15:25. Twórca Żelaznej Kopuły: system ma niemal stuprocentową skuteczność
Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła wykazuje prawie 99-procentową skuteczność w walce z pociskami bojowników Hamasu i Hezbollahu - przekazał w poniedziałek Juwal Steinitz, prezes państwowej firmy Rafael Advanced Defense Systems. Dodał, że system sprawdził się również w walce z irańskimi pociskami.
10:38. Teheran twierdzi: propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny z USA była uzasadniona i hojna
Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei oznajmił w poniedziałek, że propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz była uzasadniona i hojna. W niedzielę USA odrzuciły odpowiedź Iranu na propozycję pokojową.
09:10. Gaz w Europie zyskuje, bo USA oceniają propozycje Iranu jako „nie do przyjęcia”
Ceny gazu w Europie rosną w nowym tygodniu handlu po tym, jak USA odrzuciły propozycje pokojowe Iranu, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,4 proc. do 44,75 euro za MWh.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę, że irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jest „całkowicie nie do przyjęcia”.
08:12. Stracono mężczyznę skazanego za współpracę z wywiadami USA i Izraela
W Iranie wykonano wyrok śmierci na mężczyźnie uznanym za winnego szpiegostwa na rzecz amerykańskich i izraelskich służb wywiadowczych - przekazał irański serwis sądowy Mizan.
06:30. Netanjahu w CBS: Wojna z Iranem nie skończyła się, wciąż jest praca do wykonania
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS News, że wojna z Iranem nie jest skończona, bo wciąż pozostaje do rozwiązania kwestia wzbogaconego uranu i irańskiego potencjału rakietowego. Wezwał też do zakończenia pomocy finansowej USA dla Izraela.
00:01. „NYT”: Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, który pozwoli osiągnąć szersze porozumienie
Według dziennika „New York Times”, powołującego się w niedzielę na irańskie źródła, Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormuz i wynegocjowane będzie szersze porozumienie.
Teheran przekazał USA odpowiedź na propozycję planu pokojowego. Irańskie media podały jedynie skąpe informacje na temat reakcji Teheranu na plan pokojowy Waszyngtonu i poinformowały, że „obecna faza negocjacji (…) koncentruje się wyłącznie na przerwaniu walk” - relacjonuje „NYT”.
AFP dodaje, cytując irańską telewizję, że Teheran domaga się „zakończenia wojny na wszystkich frontach, a zwłaszcza w Libanie”, a także „gwarancji bezpieczeństwa dla żeglugi”.
Prezydent Donald Trump zapowiedział tymczasem w niedzielę, że „w jakimś momencie” USA przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu.
Republikański senator David McCormick stojący na czele podkomisji spraw zagranicznych oznajmił, że aby zakończyć wojnę, Iran musi „oddać wzbogacony uran, zrezygnować z broni nuklearnej i z drogi do broni nuklearnej”. Jeśli tego nie zrobi, to „prezydent jasno powiedział, że mamy potencjał militarny, który pozwoli wywrzeć dodatkową presję” na Teheran.
Z drugiej strony demokratyczny senator Jack Reed z komisji sił zbrojnych ostrzegł, że nuklearne obiekty Iranu byłyby bardzo trudne do zniszczenia, a on sam nie spodziewa się, że Teheran byłby skłonny w ramach negocjacji zrezygnować z programu nuklearnego.
Odpowiedź na amerykańską propozycję porozumienia pokojowego Iran przekazał USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.
Trump zapowiedział 6 maja, że wznowi bombardowania Iranu, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.
red/PAP/wPolityce.pl/X/FB/media
