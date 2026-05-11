Trwa 1538. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 11 maja 2026 r.
20:41. Prokuratura: były szef biura prezydenta Andrij Jermak podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
17:20. Pistorius: Niemcy i Ukraina pracują nad rozszerzeniem produkcji dronów
Niemcy i Ukraina pracują nad rozszerzeniem produkcji dronów o różnym zasięgu: od mniej niż 100 km do 1500 km — oświadczył w poniedziałek minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas wizyty w Kijowie.
17:02. Ekspert OSW: Putin został upokorzony, ale na razie nie grozi mu upadek
Moskiewska parada zwycięstwa była dla Putina upokorzeniem, szczególnie na tle pogłębiających się wewnętrznych problemów Rosji, ale to nie oznacza, że reżimowi na Kremlu grozi rychły upadek – powiedział PAP Marek Menkiszak z warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.
16:00. Unijne sankcje na Rosję rozszerzone w związku z uprowadzaniem ukraińskich dzieci
Ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali jednomyślnie o dodaniu na unijną listę sankcyjną 16 osób i siedmiu podmiotów związanych z uprowadzaniem ukraińskich dzieci do Rosji. Jest to odpowiedź UE na bezprawne deportacje małych Ukraińców, a także ich przymusową asymilację i adopcje.
Decyzja zapadła w dniu, w którym w Brukseli odbędzie się też spotkanie Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci. Koalicja ta została zainicjowana w 2024 r. przez Ukrainę i Kanadę. Należy do niej obecnie 46 państw z całego świata, w tym Stany Zjednoczone.
15:24. Sybiha: nie popieramy kandydatury Schroedera jako pośrednika w rozmowach pokojowych
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie popiera idei, aby były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder był pośrednikiem w negocjacjach pokojowych Europy z Rosją i ocenił, że jest wiele innych „dostojnych” osób, które mogłyby podjąć się tego zadania.
14:36. Budanow: Jeśli Rosja jest gotowa do poważnych rozmów, Ukraina także będzie
Rozmowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie nastąpi nagle, „jak grom z jasnego nieba”, jednak jeśli sygnały płynące z Rosji, dotyczące dialogu, są autentyczne, to Ukraina również będzie gotowa do rozmów – zapewnił w Wilnie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.
Wypowiedź ukraińskiego polityka padła po wizycie premiera Słowacji Roberta Ficy w Moskwie. Fico przekazał, że Putin miał oznajmić, iż Zełenski powinien zadzwonić na Kreml, jeśli chce spotkania i negocjacji z rosyjskim przywódcą. Według słowackiego premiera była to odpowiedź Putina na przekazaną przez niego propozycję strony ukraińskiej, dotyczącą spotkania „w dowolnym formacie”.
Zapytany o możliwość takiej rozmowy telefonicznej, Budanow zażartował, że między walczącymi państwami linie telefoniczne zostały zerwane, a „takich rozmów nie prowadzi się przez telefon komórkowy”.
Mówiąc poważnie, jeśli Federacja Rosyjska rzeczywiście jest gotowa do poważnej rozmowy, Ukraina także byłaby gotowa
— powiedział Budanow dziennikarzom.
14:05. Zełenski: Ok. 20 krajów współpracuje z Ukrainą przy projektach dronowych
„Około 20 krajów współpracuje z Ukrainą przy projektach dronowych; podpisano już cztery umowy, przygotowywane są pierwsze kontrakty, a z kolejnymi państwami trwają rozmowy” - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raporcie głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa.
Rustem szczegółowo poinformował o kontaktach z krajami zainteresowanymi umowami z Ukrainą, dotyczącymi dronów. Już około 20 krajów jest na różnych etapach współpracy: cztery umowy zostały już podpisane, a w ramach tych umów przygotowywane są pierwsze kontrakty; z innymi krajami trwają procedury przygotowawcze do porozumień politycznych, które otworzą drogę dla biznesu
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Jak zaznaczył prezydent, dzięki współpracy w dziedzinie dronów obecnie Ukraina ma już zagwarantowaną „niezbędną ilość paliwa na rynku” (w zamian za współpracę w zakresie bezzałogowców, Kijów liczy na dostawy surowców np. z państw regionu Zatoki Perskiej - PAP). Zełenski dodał, że wkrótce pojawią się również znaczące rezultaty finansowe tego partnerstwa.
13:06. Tajani: Negocjatora z ramienia Europy wybierze Europa, nie Rosja
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani powiedział w poniedziałek, że negocjatora z ramienia Europy w rozmowach w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie powinna wybrać UE, a nie Rosja. Tak odniósł się do propozycji Władimira Putina, by mediatorem był były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.
12:32. Ukraińscy żołnierze mają gest!
McDonald’s w ukraińskiej niewoli. Żołnierze 34. Brygady zaskoczyli rosyjskich jeńców posiłkiem podczas wywiadu, a nagranie opublikowane przez United24 Media błyskawicznie przyciągnęło uwagę odbiorców.
Na Facebooku United24 Media pojawił się film przedstawiający rosyjskich jeńców wojennych, którym ukraińscy żołnierze ofiarowali posiłek z McDonald’s.
McDonald’s to prawdopodobnie nie było to, czego ci rosyjscy jeńcy wojenni spodziewali się w ukraińskiej niewoli. Żołnierze z ukraińskiej 34. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej przynieśli im posiłek podczas wywiadu
— podał portal.
11:23. Niemieckie MSZ odrzucił propozycję Putina dotyczącą Schroedera jako pośrednika w rozmowach z Rosją
Sekretarz stanu ds. europejskich w niemieckim MSZ Gunther Krichbaum odrzucił propozycję Władimira Putina, by mediatorem w rozmowach między Europą a Kremlem został były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.
Krichbaum ocenił w Brukseli, że ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schroeder nie może występować jako „neutralny i uczciwy pośrednik”.
9:56. Pierwsza wypłata z pożyczki dla Ukrainy najpewniej w przyszłym tygodniu
Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos powiedziała, że ma nadzieję, iż w przyszłym tygodniu Komisja Europejska będzie mogła dokonać pierwszej wypłaty z wynoszącej 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy.
09:05. Kallas: Przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby zbyt mądre
Przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby zbyt mądre - oceniła w poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Według niej jest oczywiste, dlaczego Władimir Putin zaproponował, by takim negocjatorem był Gerhard Schroeder - lobbysta rosyjskich przedsiębiorstw.
08:20. Rosyjskie straty bojowe
Minionej doby rosyjska armia straciła kolejnych 920 żołnierzy (łącznie 1 342 030 od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
07:12. Sytuacja na froncie
Ogółem w ciągu minionej doby odnotowano 180 starć bojowych - przekazuje w najnowszej informacji operacyjnej ukraiński Sztab Generalny.
00:01. Zełenski: Putin wyraża gotowość do spotkań. Trochę go do tego skłoniliśmy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do „realnych spotkań” w sprawie rozmów pokojowych. Wyraził opinię, że Putin został do tego skłoniony.
Teraz sam Putin mówi, że wreszcie jest gotowy do realnych spotkań – trochę go do tego popchnęliśmy, a my od dawna byliśmy gotowi do rozmów – więc trzeba znaleźć odpowiedni format. Trzeba zakończyć tę wojnę i niezawodnie zagwarantować bezpieczeństwo
— napisał Zełenski na platformach społecznościowych.
Prezydent podkreślił, że w ostatnich dniach nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych na jego państwo, choć w rejonach przyfrontowych walki trwały.
Rosjanie kontynuują działania szturmowe na kierunkach, które są dla nich kluczowe. Są ostrzały, były uderzenia dronami różnych typów na froncie. W ciągu wczorajszego i dzisiejszego dnia doszło już do ponad 150 działań szturmowych, ponad stu ostrzałów i jeszcze niemal dziesięciu tysięcy uderzeń dronami kamikadze
— wyliczył.
Oznacza to, że na froncie rosyjska armia nie przestrzega ciszy i nawet specjalnie nie próbuje tego robić. Wszystkie nasze ukraińskie jednostki działają w sposób lustrzany i bronią naszych pozycji dokładnie tak, jak trzeba
— dodał.
Zełenski zaznaczył, że Ukraina powstrzymywała się w ostatnich dniach od ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji. Wyjaśnił, że było to wynikiem braku ataków rosyjskich.
W przyszłości będziemy reagować w sposób równie lustrzany, a jeśli Rosjanie zdecydują się wrócić do pełnowymiarowej wojny – nasze sankcje będą natychmiastowe i odczuwalne
— uprzedził.
Odległość ma przy tym coraz mniejsze znaczenie – pokazaliśmy to naszymi zdolnościami dalekiego zasięgu. Ukraina w tej kwestii zawsze zachowuje się jasno i uczciwie
— uprzedził.
Zełenski poinformował także m.in. o kontaktach ze stroną amerykańską i ustaleniach co do wymiany jeńców.
Trwają również nasze kontakty ze stroną amerykańską dotyczące gwarancji – gwarancji wykonania ustaleń, które zostały niedawno osiągnięte i o których mówił prezydent Stanów Zjednoczonych (Donald Trump). Wymiana jeńców – tysiąc za tysiąc – jest przygotowywana i ma zostać przeprowadzona. Takie gwarancje wzięli na siebie Amerykanie
— oświadczył Zełenski.
red/wPolityce.pl/PAP/X/FB/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759989-relacja-1538-dzien-wojny-na-ukrainie
