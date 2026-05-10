Putin chce Gerharda Schrödera na mediatora w rozmowach pokojowych z Ukrainą. Jest już odpowiedź Niemców

Władimir Putin i Gerhard Schröder / autor: PAP/EPA/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/https://www.flickr.com/photos/minoritenplatz8/31133426437/Bundesministerium für europäische und Internationale Angelegenheiten
Zdaniem Władimira Putina idealnym kandydatem na mediatora między Rosją a Ukrainą jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. – Spośród wszystkich europejskich polityków preferowałbym rozmowy ze Schröderem – stwierdził rosyjski prezydent. Biuro Schrödera pozostawia tę propozycję bez komentarza. A jak zareagował rząd Niemiec?

Putin: Jeśli ktoś chce pomóc, będziemy wdzięczni

Putin w ostatnich dniach podkreślał, że jest wdzięczny administracji Białego Domu za dotychczasowe starania na rzecz pokoju, ale dalsze procedowanie rozmów między Moskwą a Kijowem należy już do rządów Rosji i Ukrainy.

Ale jeśli ktoś chce pomóc, będziemy wdzięczni

— stwierdził prezydent Rosji podczas wczorajszej konferencji prasowej. Zaznaczył też, że wierzy, iż wojna z Ukrainą zbliża się do końca.

Jednocześnie Putin wskazał, kogo widziałby ewentualnie w roli mediatora, który miałby pomóc w pokojowych negocjacjach.

Jego wybór padł na 82-letniego Gerharda Schrödera, kiedyś kanclerza Niemiec, potem menadżera firm naftowych i gazowych na usługach Kremla, a prywatnie przyjaciela rosyjskiego przywódcy.

W artykule gościnnym dla dziennika „Berliner Zeitung” opublikowanym pod koniec stycznia br., określił agresję Rosji na Ukrainę jako naruszenie prawa międzynarodowego, jednocześnie dodając: ‘Ale jestem również przeciwny demonizowaniu Rosji jako wiecznego wroga’

— czytamy w dw.com.

Odpowiedź Berlina

Rząd Niemiec odrzucił propozycję Władimira Putina w sprawie Gerharda Schröder jako mediatora w rozmowach o zakończenia wojny na Ukrainie.

Oferta ta jest częścią serii pozorowanych propozycji i wpisuje się w dobrze znaną hybrydową strategię Rosji. Niemcy i Europa nie dadzą się z tego powodu podzielić. Opcja negocjacyjna nie jest wiarygodna, ponieważ Rosja nie zmieniła swoich warunków. Pierwszym testem wiarygodności byłoby przedłużenie zawieszenia broni przez Rosję

— poinformowała agencja Reutera, cytowana przez dw.com.

Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec od 1998 do 2005 roku. W latach 2017–2022 był szefem rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

