Zdaniem Władimira Putina idealnym kandydatem na mediatora między Rosją a Ukrainą jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. – Spośród wszystkich europejskich polityków preferowałbym rozmowy ze Schröderem – stwierdził rosyjski prezydent. Biuro Schrödera pozostawia tę propozycję bez komentarza. A jak zareagował rząd Niemiec?
Putin: Jeśli ktoś chce pomóc, będziemy wdzięczni
Putin w ostatnich dniach podkreślał, że jest wdzięczny administracji Białego Domu za dotychczasowe starania na rzecz pokoju, ale dalsze procedowanie rozmów między Moskwą a Kijowem należy już do rządów Rosji i Ukrainy.
Ale jeśli ktoś chce pomóc, będziemy wdzięczni
— stwierdził prezydent Rosji podczas wczorajszej konferencji prasowej. Zaznaczył też, że wierzy, iż wojna z Ukrainą zbliża się do końca.
Jednocześnie Putin wskazał, kogo widziałby ewentualnie w roli mediatora, który miałby pomóc w pokojowych negocjacjach.
Jego wybór padł na 82-letniego Gerharda Schrödera, kiedyś kanclerza Niemiec, potem menadżera firm naftowych i gazowych na usługach Kremla, a prywatnie przyjaciela rosyjskiego przywódcy.
W artykule gościnnym dla dziennika „Berliner Zeitung” opublikowanym pod koniec stycznia br., określił agresję Rosji na Ukrainę jako naruszenie prawa międzynarodowego, jednocześnie dodając: ‘Ale jestem również przeciwny demonizowaniu Rosji jako wiecznego wroga’
— czytamy w dw.com.
Odpowiedź Berlina
Rząd Niemiec odrzucił propozycję Władimira Putina w sprawie Gerharda Schröder jako mediatora w rozmowach o zakończenia wojny na Ukrainie.
Oferta ta jest częścią serii pozorowanych propozycji i wpisuje się w dobrze znaną hybrydową strategię Rosji. Niemcy i Europa nie dadzą się z tego powodu podzielić. Opcja negocjacyjna nie jest wiarygodna, ponieważ Rosja nie zmieniła swoich warunków. Pierwszym testem wiarygodności byłoby przedłużenie zawieszenia broni przez Rosję
— poinformowała agencja Reutera, cytowana przez dw.com.
Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec od 1998 do 2005 roku. W latach 2017–2022 był szefem rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft.
