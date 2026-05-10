Uwaga na morskie kąpiele! Jak uciec przed mięsożerną bakterią?

Fale morskie i bakteria / autor: Pixabay/dimitrisvetsikas1969/geralt/
Uwaga na kąpiele w morzu i surowe owoce morza. Pismo „Scientific Reports” informuje o rozprzestrzeniającej się bakterii Vibrio i jej mięsożernej odmiany Vibrio vulnificus. Zakażenie postępuje bardzo szybko i może prowadzić do martwicy tkanek. W grę wchodzi zagrożenie życia.

Jak dochodzi do zakażenia?

Rozprzestrzenianiu się Vibrio sprzyja ocieplający się klimat, dzięki czemu bakteria jest aktywna praktycznie przez cały rok.

Dwie najczęstsze drogi infekcji to kontakt z wodą (przez rany) i spożycie niedogotowanych owoców morza. Globalne ocieplenie sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu na północ Atlantyku

— czytamy na stronie Polsat News, przytaczającej „Scientific Reports”.

Najbardziej alarmująca jest sytuacja na zachodnim wybrzeżu Atlantyku. 

Mięsożerna” bakteria. Dwie drogi zakażenia 

Umieralność po zakażeniu

Za najgroźniejszą z tej grupy naukowcy uznają Vibrio vulnificus, znanej jako „mięsożerna” bakteria. Te drobnoustroje potrafią zrobić w ludzkim organizmie spustoszenie w ciągu 24-48 godzin. Wówczas dochodzi do martwicy tkanek.

Bez szybkiej terapii antybiotykowej śmiertelność wynosi ok. 25 proc., a przy zakażeniu krwi jeden na dwóch pacjentów umiera - wynika z badań opublikowanych w Scientific Reports, przytaczanych przez Polsat News.

W kilku ostatnich latach przypadki śmierci w wyniku zakażenia notowano w stanach Luizjana, Floryda, Connecticut czy Nowy Jork. Ostrzeżenie przed potencjalną obecnością organizmu wydano też w Massachusetts. Z tych ostatnich regionów zdecydowanie bliżej jest do granic Kanady niż karaibskich plaż

Objawy zakażenia

Po kąpieli w morzu, trzeba obserwować, czy nie wystąpiły następujące objawy:

— biegunka i skurcze brzucha

— zaczerwienienie skóry, obrzęki i pęcherze

— mdłości i wymioty

— gorączka i dreszcze

SC/Polsat News

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

