Kolejny kolarze wycofują się po fatalnej kraksie na trasie Giro d’Italia. Tym razem to brytyjski zawodnik Adam Yates, lider ekipy UAE Team Emirates, wycofał się z Giro d’Italia. Yates to pretendent do podium jednego z najbardziej znanych wyścigów kolarskich na świecie. W wyniku sobotniego wypadku zawodnicy odnieśli poważne obrażenia.
Wstrząśnienia mózgu i złamania
Dwaj koledzy Yatesa - Australijczyk Jay Vine i Hiszpan Marc Soler wycofali się z wyścigu w sobotę, na skutek obrażeń odniesionych w masowej krasie ok. 30 km przed metą drugiego etapu.
Vine doznał wstrząśnienia mózgu i złamania łokcia, a Soler złamania miednicy
- powiedział w niedzielę Adrian Rotunno, dyrektor medyczny UAE Team Emirates, dodając, że na tym etapie żaden z nich nie wymagał operacji.
W niedzielę 33-letni Yates, który ukończył etap z twarzą pokrytą błotem i krwią, również wycofał się z wyścigu.
Adam Yates doznał poważnych otarć i rozcięcia lewego ucha i wykazuje ‘opóźnione objawy wstrząśnienia mózgu’
— wyjaśnił lekarz jego zespołu.
Nagranie z kraksy
Na platformie X opublikowano nagranie pokazujące chwilę wypadku. Widać na nim, jak jeden z zawodników poślizgnął się na mokrej nawierzchni, a jego upadek jest początkiem całej masowej kraksy.
Wielu zawodników upadło także w piątek. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. O zwycięstwo walczyła tylko niewielka grupka.
Rezygnacja kolejnych zawodników
Pech w Giro d’Italia nie opuszcza trzeciego zawodnika Tour de France 2023. Zaliczył już kraksy w dwóch poprzednich startach w 2017 i 2025 roku, choć za każdym razem udało mu się ukończyć wyścig odpowiednio na 9. i 12. miejscu.
Adam Yates, brat bliźniak Simona, zwycięzcy zeszłorocznego Giro, skupi się teraz na swojej roli pomocnika Tadeja Pogacara w górach podczas lipcowego Tour de France.
Włoch Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), który ukończył sobotni drugi etap z urazem dolnej części pleców, również nie wystartuje w niedzielę. Dwóch innych kolarzy, Kolumbijczyk Santiago Buitrago (Bahrajn) i Norweg Adne Holter (Uno-X), wycofało się już w sobotę.
Czytaj także
SC/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759959-koszmarny-wypadek-na-giro-ditalia-urazy-glowy-liczne-zlamania
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.