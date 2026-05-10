Koszmarny wypadek na Giro d'Italia. Wycofują się kolarze z urazami głowy i licznymi złamaniami. WIDEO

Kraksa na trasie Giro d'Italia / autor: PAP/EPA/X/SBSSport
Kolejny kolarze wycofują się po fatalnej kraksie na trasie Giro d’Italia. Tym razem to brytyjski zawodnik Adam Yates, lider ekipy UAE Team Emirates, wycofał się z Giro d’Italia. Yates to pretendent do podium jednego z najbardziej znanych wyścigów kolarskich na świecie. W wyniku sobotniego wypadku zawodnicy odnieśli poważne obrażenia.

Wstrząśnienia mózgu i złamania

Dwaj koledzy Yatesa - Australijczyk Jay Vine i Hiszpan Marc Soler wycofali się z wyścigu w sobotę, na skutek obrażeń odniesionych w masowej krasie ok. 30 km przed metą drugiego etapu.

Vine doznał wstrząśnienia mózgu i złamania łokcia, a Soler złamania miednicy

  • powiedział w niedzielę Adrian Rotunno, dyrektor medyczny UAE Team Emirates, dodając, że na tym etapie żaden z nich nie wymagał operacji.

W niedzielę 33-letni Yates, który ukończył etap z twarzą pokrytą błotem i krwią, również wycofał się z wyścigu.

Adam Yates doznał poważnych otarć i rozcięcia lewego ucha i wykazuje ‘opóźnione objawy wstrząśnienia mózgu’

— wyjaśnił lekarz jego zespołu.

Nagranie z kraksy

Na platformie X opublikowano nagranie pokazujące chwilę wypadku. Widać na nim, jak jeden z zawodników poślizgnął się na mokrej nawierzchni, a jego upadek jest początkiem całej masowej kraksy.

Wielu zawodników upadło także w piątek. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. O zwycięstwo walczyła tylko niewielka grupka.

Rezygnacja kolejnych zawodników

Pech w Giro d’Italia nie opuszcza trzeciego zawodnika Tour de France 2023. Zaliczył już kraksy w dwóch poprzednich startach w 2017 i 2025 roku, choć za każdym razem udało mu się ukończyć wyścig odpowiednio na 9. i 12. miejscu.

Adam Yates, brat bliźniak Simona, zwycięzcy zeszłorocznego Giro, skupi się teraz na swojej roli pomocnika Tadeja Pogacara w górach podczas lipcowego Tour de France.

Włoch Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), który ukończył sobotni drugi etap z urazem dolnej części pleców, również nie wystartuje w niedzielę. Dwóch innych kolarzy, Kolumbijczyk Santiago Buitrago (Bahrajn) i Norweg Adne Holter (Uno-X), wycofało się już w sobotę.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

