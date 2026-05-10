„Do dnia dzisiejszego kapitan nie powiedział nam, ile to jest osób” - powiedział Damian Haberny, który znajduje się na amerykańskim wycieczkowcu Caribbean Princess, gdzie doszło do zachorowań po zakażeniu norowirusem. Jak podawały amerykańskie media, na ten moment doszło do ponad 100 zachorowań pasażerów, a także kilkunastu osób z załogi. Amerykański wycieczkowiec wypłynął w rejs po Karaibach.
Polsat News skontaktował się z Polakiem, który przebywa na wycieczkowcu.
Dowiedzieliśmy się, że to jest norowirus z mediów z Polski, z internetu
— powiedział Haberny.
„Takich osób jest więcej”
Pasażer dodał, że jego znajoma dowiedziała się o zagrożeniu od pokładowej fryzjerki, do której poszła na usługę.
Fryzjerka powiedziała jej, tak trochę w tajemnicy, że około 50 osób jest chorych, ale do dnia dzisiejszego kapitan nie powiedział nam, ile to jest osób
— kontynuował.
Polak poddał pod wątpliwość statystyki, jakie pojawiły się w amerykańskich mediach. Twierdzi, że mogą być wyższe z uwagi na fakt, że nie wszyscy zostali przebadani.
Sporo osób jak np. nasi znajomi źle się czuje i jeszcze jak nie wiedzieli, że jest jakiś wirus w powietrzu, na statku, nie byli u lekarza, przeleżeli dwa trzy dni i przeszło. Myślę, że takich osób jest więcej
— powiedział.
Hantawirus na wycieczkowcu
Kilka dni temu doszło do podobnej sytuacji na pokładzie MV Hondius, gdzie odnotowano dotąd osiem potencjalnych zakażeń hantawirusem, z czego trzy osoby zmarły. Pozostałych 5 osób obecnie znajduje się już w szpitalach na lądzie. Statek wypłynął 1 kwietnia z Ushuaia w Argentynie w rejs po Atlantyku. WHO poinformowała, że wykryty na pokładzie szczep Andes występuje w Ameryce Południowej i posiada zdolność przenoszenia się między ludźmi drogą powietrzno-kropelkową.
Dziś hiszpańskie władze zapowiedziały pełną repatriację pasażerów wycieczkowca po jego dopłynięciu na Teneryfę. Jak poinformowała minister zdrowia Monica Garcia, obywatele Hiszpanii zostaną objęci kwarantanną w Madrycie, a pozostali pasażerowie będą odsyłani do swoich krajów specjalnymi lotami.
W operację zaangażowane są WHO, europejskie służby sanitarne oraz hiszpańskie ministerstwa zdrowia i spraw wewnętrznych. Według AFP na Teneryfę uda się także szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.
xyz/wPolityce/Polsat News
