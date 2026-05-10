Prezydent USA Donald Trump powiedział włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”, że nadal rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch. Podkreślił, że Włochy były nieobecne, kiedy Stany Zjednoczone ich potrzebowały.
„Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy”
Dzień po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio w Rzymie i jego rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni prezydent Trump oświadczył w telefonicznej rozmowie z gazetą:
Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy. A ja zawsze byłem dla Włoch, tak jak mój kraj. Tak odniósł się do braku wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.
Trumpa wycofa wojska?
Prezydent dodał, że nadal bierze pod uwagę możliwość wycofania amerykańskich wojsk z Włoch, co już wcześniej zasugerował.
Dalej to rozważam
— zaznaczył.
W siedmiu bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tys. amerykańskich żołnierzy.
kpc/PAP
