Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu na Teneryfie – poinformowała hiszpańska agencja EFE. Pierwsi pasażerowie mają zostać wkrótce przetransportowani na ląd. „To nie jest kolejny Covid-19” - napisał szef WHO na X w długim oświadczeniu, w którym uspokaja mieszkańców Teneryfy.
Wcześniej minister zdrowia Monica Garcia wyjaśniła, że statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu na ląd pasażerowie zostaną poddani badaniom lekarskim.
Hiszpańscy obywatele trafią na kwarantannę
Rząd w Madrycie zapewnia, że wszystko jest przygotowane do ewakuacji pasażerów; resort zdrowia potwierdził, że żaden z nich nie ma objawów. Jako pierwsi pokład ma opuścić 14 obywateli Hiszpanii, którzy trafią na kwarantannę do szpitala wojskowego w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną repatriowani.
Jak podały władze Wysp Kanaryjskich, które do końca sprzeciwiały się przyjęciu statku, operacje związane z zejściem na ląd i transportem miały zostać przeprowadzone w ciągu 12 godzin, jednak ze względu na opóźnienie przylotu dwóch samolotów potrwają do poniedziałku.
Polak kapitanem statku
Kapitanem jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej.
„To nie jest kolejny Covid-19”
W sobotę po południu, po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, na Teneryfę udał się szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Towarzyszyli mu hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych, którzy nadzorują akcję ewakuacyjną z ramienia rządu w Madrycie.
Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego
— napisał Sanchez na platformie X, broniąc decyzji swojego rządu w sprawie statku, której sprzeciwiają się lokalne władze Wysp Kanaryjskich.
Szef WHO opublikował w sobotę na X długie oświadczenie, w którym uspokaja mieszkańców Teneryfy.
To nie jest kolejny Covid-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (…) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie
— zapewnił.
W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.
W sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało wytyczne dotyczące postępowania wobec prawie 150 pasażerów po ich przybyciu na Teneryfę. Jak podkreślono, osoby z objawami powinny zostać potraktowani priorytetowo i w zależności od stanu zdrowia odizolowane na Teneryfie lub ewakuowane do swojego kraju pochodzenia.
kpc/PAP/X
