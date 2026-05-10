NA ŻYWO

RELACJA. 72. dzień operacji przeciwko Teheranowi. Trzy puste irańskie tankowce przełamały amerykańską blokadę cieśniny Ormuz

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Teheran / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Teheran / autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Trwa 72. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Niedziela, 10 maja 2026 r.

08:38. UKMTO: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem w pobliżu Kataru

Statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w odległości ponad 40 km na północny wschód od stolicy Kataru, Dohy - przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO.

Jak zauważyła agencja AFP, do zdarzenia doszło po tym jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w sobotę atakiem na „wrogie” statki w tym regionie.

UKMTO przekazało, że uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko.

Statkom znajdującym się w tym rejonie zalecono zachować ostrożność.

06:45. TankerTrackers: trzy irańskie tankowce przełamały amerykańską blokadę cieśniny Ormuz

Firma TankerTrackers podała, że trzy puste irańskie tankowce przełamały w ostatnich dniach amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i wróciły do Iranu. Media w Teheranie poinformowały o „sporadycznych starciach” między irańskimi siłami zbrojnymi a marynarką USA w cieśninie.

Według irańskiej agencji Fars do starć doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, ale nie podała ona szczegółów.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało w piątek, że siły USA blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według dowództwa zablokowane statki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 mld dolarów.

Z informacji firmy TankerTrackers, zajmującej się analizą ruchu morskiego, trzy płynące bez ładunku tankowce, należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę, przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch dni linię blokady USA. Powróciły one do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu. Według firmy statki te mają łączną zdolność przewozu 5 mln baryłek ropy.

Jedna z jednostek – Hasna – pojawiła się w systemie automatycznej identyfikacji statków (AIS) w czwartek wieczorem u wybrzeży Omanu, około 254 mil morskich (470 km) na zachód od linii blokady.

W środę CENTCOM podał, że amerykańskie siły uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do portu w Iranie, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.

Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu faktyczne zamknięcie cieśniny przez Teheran – szlaku, którym przed wojną transportowano znaczną część ropy i gazu – doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów w światowej gospodarce.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

CENTCOM podał, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tys. żołnierzy, ponad 200 samolotów i ponad 20 okrętów.

red/PAP/wPolityce.pl/X/FB/media

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych