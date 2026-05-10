RELACJA. 1537. dzień wojny. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o naruszenie rozejmu. "Liczba ataków agresora sięgnęła 51"

Żołnierze Kompanii Naziemnych Systemów Robotycznych 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej SZU / autor: PAP/Yevhen Titov
Trwa 1537. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 10 maja 2026 r.

08:04. Rosyjskie straty bojowe

Minionej doby rosyjska armia straciła kolejnych 840 żołnierzy (łącznie 1 341 110 od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie) - podaje ukraiński Sztab Generalny.

06:30. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o naruszenie rozejmu

Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszenie trzydniowego rozejmu, wynegocjowanego przez USA i ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Według dowództwa ukraińskich sił zbrojnych rosyjskie drony zabiły dwie osoby i raniły kolejne trzy - podaje AFP.

Od początku dnia liczba ataków agresora sięgnęła 51

— przekazał ukraiński sztab generalny. Siły powietrzne podały, że od godz. 17 (czasu polskiego) w piątek Rosja wystrzeliła 44 drony - najmniej od kilku miesięcy.

Władze lokalne obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego poinformowały, że w atakach rosyjskich dronów zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne.

Ministerstwo obrony Rosji przekazało ze swej strony, nie podając żadnych konkretów, że strona ukraińska „przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów” wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że trzy osoby zostały ranne na skutek ataku ukraińskich dronów.

Wcześniej w sobotę doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż trzy dni; skomentował w ten sposób słowa Trumpa, że ogłoszone przez niego w piątek zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją może potrwać dłużej niż trzy dni.

red/wPolityce.pl/PAP/X/FB/media

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

