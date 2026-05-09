Wielka Brytania. Wybory lokalne i do parlamentów Szkocji i Walii zapowiadają schyłek systemu dwupartyjnego. Klęska Partii Pracy

Liczenie głosów w wyborach lokalnych w Lewisham w południowym Londynie, Wielka Brytania. / autor: PAP/EPA/ANDY RAIN
Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów Szkocji i Walii. Wzmocniła się pozycja formacji Reform UK oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. „Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii” - pisze dziś Associated Press.

Wszystko wskazuje na to, że Partia Pracy w sumie straciła 1417 mandatów radnych, w tym 1406 w samej Anglii.

Po zliczeniu do soboty większości głosów oddanych w czwartkowych wyborach „katastrofalna porażka” laburzystów premiera Keira Starmera stała się oczywista

— ocenia Associated Press.

To większa porażka niż przegrana torysów w 2019 roku, kiedy to Patia Konserwatywna utraciła 1330 miejsc

— przypomina z kolei Reuters.

Powyborcze trzęsienie ziemi

Laburzyści stracili kontrolę w Walii, gdzie rządzili przez 27 lat, odkąd powołany został tamtejszy parlament, zyskując zaledwie dziewięć z 96 mandatów. W Szkocji uplasowali się wraz z Reform UK na dalekim drugim miejscu.

Antyimigracyjne ugrupowanie Reform UK zyskało 1300 miejsc w samej Anglii i zdobyło samodzielną większość co najmniej w dziewięciu samorządach, poprawiło też swe wyniki w Walii.

Straty poniosła Partia Konserwatywna, która w Anglii straciła około 500 mandatów radnych.

Według BBC partia Nigela Farage’a Reform UK zdobyła w sumie 1444 mandaty radnych i kontrolę nad 14 samorządami.

Partia Reform UK rośnie w siłę

Jak komentuje Associated Press, wynik głosowania wskazuje na to, że Reform UK, pozycjonująca się jako ugrupowanie antyestablishmentowe i antyimigracyjne, rośnie w siłę, a wybory stały się dla niej wyraźnym przełomem. Partia zyskała mandaty głównie na północy Anglii, w okręgach zdominowanych przez „klasę pracującą”.

Umacnia się też pozycja lewicowo-populistycznej Partii Zielonych, która pod rządami Zacka Polanskiego zmodyfikowała nieco swój program i skoncentrowała się nie tylko na kwestach ekologicznych, ale również na sprawiedliwości społecznej i sprawie palestyńskiej.

Zieloni odbili laburzystom kilkaset miejsc radnych w miastach i ośrodkach uniwersyteckich, a także zdobyli władzę w wielu lokalnych samorządach.

Wybory w Walii wygrała proniepodległościowa partia Plaid Cymru, która osiągnęła najlepszy wynik w historii, ale zdobyte przez nią mandaty nie wystarczą do samodzielnego rządzenia, toteż - jak prognozuje AP - mimo iż ugrupowanie to prawdopodobnie utworzy nowy rząd, to jednak oderwanie się Walii od Zjednoczonego Królestwa nie będzie jego priorytetem.

Szkocji władzę utrzymała rządząca od 2007 roku, opowiadająca się za niepodległością Szkocka Partia Narodowa (SNP), która zdobyła 58 mandatów w 129-mojescoym parlamencie. Skoro nie ma jednak bezwzględnej większości, to zapewne nie dojdzie do rozpisania nowego referendum w sprawie secesji Szkocji od Zjednoczonego Królestwa.

Wyniki wyborów wskazują więc na to, że nadchodzi schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, a Zjednoczone Królestwo jest coraz mniej zjednoczone

— komentuje AP.

Politolog, profesor London School of Economics Tony Travers uważa, że wyniki wyborów lokalnych i do parlamentów Szkocji i Walii wskazują na to, że następne wybory ogólnopaństwowe, które mają się odbyć w 2029 roku, nie wyłonią rządu dysponującego parlamentarną większością.

koal/PAP

