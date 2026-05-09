Dramat na lotnisku. Samolot uderzył w człowieka na pasie startowym. Silnik maszyny stanął w płomieniach. WIDEO

Samolot na pasie startowym / autor: Wikimedia Commons/ chttps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/https://www.flickr.com/photos/73784413@N00/48874201702/Russell Sekeet
Do tragicznego wypadku doszło na międzynarodowym lotnisku w Denver. Jak donosi BBC startujący samolot uderzył w człowieka, który wtargnął na płytę lotniska. W wyniku zdarzenia silnik samolotu zaczął płonąć.

Dym w kabinie

Pożar dało się na szczęście szybko ugasić, choć widać już było dym w kabinie. Zdołano też awaryjnie ewakuować wszystkich 224 osoby znajdujące się na pokładzie.

Według władz lotniska, mężczyzna przeskoczył ogrodzenie i zginął dwie minuty później, gdy przechodził przez pas startowy

— czytamy na stronie BBC.

W sieci krąży nagranie z wewnątrz samolotu z zarejestrowanym momentem, w którym samolot uderzył w człowieka i zapalił się silnik maszyny.

Obrażenia pasażerów

Dwunastu pasażerów znajdujących się na pokładzie samolotu zgłosiło obrażenia, pięciu z nich przewieziono do pobliskich szpitali.

Jak poinformowało lotnisko, większość pasażerów opuściła już Denver nowym lotem Frontier. Natomiast pas startowy został zamknięty na czas prowadzenia dochodzenia przez Federalną Administrację Lotnictwa i Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu.

SC/BBC

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

