Do tragicznego wypadku doszło na międzynarodowym lotnisku w Denver. Jak donosi BBC startujący samolot uderzył w człowieka, który wtargnął na płytę lotniska. W wyniku zdarzenia silnik samolotu zaczął płonąć.
Dym w kabinie
Pożar dało się na szczęście szybko ugasić, choć widać już było dym w kabinie. Zdołano też awaryjnie ewakuować wszystkich 224 osoby znajdujące się na pokładzie.
Według władz lotniska, mężczyzna przeskoczył ogrodzenie i zginął dwie minuty później, gdy przechodził przez pas startowy
— czytamy na stronie BBC.
W sieci krąży nagranie z wewnątrz samolotu z zarejestrowanym momentem, w którym samolot uderzył w człowieka i zapalił się silnik maszyny.
Obrażenia pasażerów
Dwunastu pasażerów znajdujących się na pokładzie samolotu zgłosiło obrażenia, pięciu z nich przewieziono do pobliskich szpitali.
Jak poinformowało lotnisko, większość pasażerów opuściła już Denver nowym lotem Frontier. Natomiast pas startowy został zamknięty na czas prowadzenia dochodzenia przez Federalną Administrację Lotnictwa i Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu.
SC/BBC
