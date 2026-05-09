Czy to koniec Węgier jakie znamy? Magyar oficjalnie wybrany na urząd premiera. Wezwał prezydenta do ustąpienia: Czas odejść, póki można

Peter Magyar oficjalnie nowym premierem Węgier / autor: PAP/EPA/Tibor Illyes
Węgierski parlament głosami 140 ze 199 posłów poparł dziś kandydaturę lidera Tiszy Petera Magyara na stanowisko szefa rządu. Jak podkreślił, chce „Węgrom służyć, a nie nimi rządzić”. Polityk uderzał w rząd Viktora Orbana oddającego władzę po ponad 16 latach, zapowiadał „rozliczenia” i wzywał „urzędników, którzy służyli poprzedniemu systemowi, do ustąpienia, najpóźniej 31 maja”.

Dziś nastąpił oficjalny koniec 16 lat rządów Viktora Orbana i jego konserwatywnego ugrupowania Fidesz. Były już premier Węgier nie znajdzie się już w parlamencie, a przysięgę złożył jego następca - Peter Magyar, wcześniej przez wiele lat związany z partią Orbana.

Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie”

Po złożeniu przysięgi Magyar zobowiązał się do pracy „z wiarą, wolą i miłością do ojczyzny”, aby sprostać przykładowi przodków, takich jak Lajos Batthyany - pierwszy premier Węgier, Imre Nagy - premier podczas powstania antykomunistycznego w 1956 roku, czy Jozsef Antall - pierwszy szef rządu po upadku komunizmu. Nowy premier podkreślił również, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić.

Czuję i rozumiem odpowiedzialność. Stoję tu dzisiaj nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek. Jestem tu, ponieważ miliony Węgrów zdecydowały, że chcą zmian. Zaufanie, którym nas obdarzono, to zaszczyt i wielki obowiązek moralny

— powiedział Magyar.

To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia

— zaznaczył.

Magyar zobowiązał się do budowy kraju, w którym wszyscy mogą cieszyć się przynależnością do tej samej ojczyzny.

Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie

— powiedział premier.

Panie prezydencie, czas odejść”

Zauważył, że TISZA odziedziczyła „kraj, w którym 3 miliony ludzi żyje w ubóstwie”. Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika, Viktora Orbana, węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Podkreślił, że zadaniem nowych władz będzie ujawnienie nadużyć ostatnich lat, zbadanie spraw korupcji, niegospodarności i innych oszustw.

Zbudujemy Węgry, gdzie publiczne pieniądze znów będą publicznymi pieniędzmi

— obiecał Magyar.

Teraz, w domu węgierskiej demokracji, wzywam tych urzędników, którzy służyli poprzedniemu systemowi, do ustąpienia, najpóźniej 31 maja

— powiedział Magyar.

Zwracając się do obecnego na sali prezydenta Tamasa Sulyoka, dodał:

Panie prezydencie, czas odejść z podniesioną głową, póki jeszcze można.

Magyar zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego.

Wzmocnimy system kontroli oraz ograniczymy liczbę kadencji premiera

— powiedział.

Wezwał obywateli, by patrzyli rządowi na ręce.

Uczmy się razem na błędach przeszłości, nie pozwólmy nikomu dać się ponieść polityce

— stwierdził premier.

Zwracając się do opozycji, zaapelował o odpowiedzialność.

Możliwe jest działać patriotycznie w opozycji

— podkreślił.

Zmiany na Węgrzech

Nowy premier, który powstrzymał się od głosowania na samego siebie, otrzymał 140 głosów „za” i 54 głosy „przeciw”. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było transmitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.

Wcześniej, po złożeniu przysięgi, deputowani do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczących parlamentu oraz przyjęli nowy rząd, który składać się będzie z 16 ministerstw. TISZA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a prawicowy Mi Hazank - sześć. Sam Orban zrezygnował z mandatu posła.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

