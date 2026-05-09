Węgierski parlament głosami 140 ze 199 posłów poparł dziś kandydaturę lidera Tiszy Petera Magyara na stanowisko szefa rządu. Jak podkreślił, chce „Węgrom służyć, a nie nimi rządzić”. Polityk uderzał w rząd Viktora Orbana oddającego władzę po ponad 16 latach, zapowiadał „rozliczenia” i wzywał „urzędników, którzy służyli poprzedniemu systemowi, do ustąpienia, najpóźniej 31 maja”.
Dziś nastąpił oficjalny koniec 16 lat rządów Viktora Orbana i jego konserwatywnego ugrupowania Fidesz. Były już premier Węgier nie znajdzie się już w parlamencie, a przysięgę złożył jego następca - Peter Magyar, wcześniej przez wiele lat związany z partią Orbana.
„Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie”
Po złożeniu przysięgi Magyar zobowiązał się do pracy „z wiarą, wolą i miłością do ojczyzny”, aby sprostać przykładowi przodków, takich jak Lajos Batthyany - pierwszy premier Węgier, Imre Nagy - premier podczas powstania antykomunistycznego w 1956 roku, czy Jozsef Antall - pierwszy szef rządu po upadku komunizmu. Nowy premier podkreślił również, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić.
Czuję i rozumiem odpowiedzialność. Stoję tu dzisiaj nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek. Jestem tu, ponieważ miliony Węgrów zdecydowały, że chcą zmian. Zaufanie, którym nas obdarzono, to zaszczyt i wielki obowiązek moralny
— powiedział Magyar.
To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia
— zaznaczył.
Magyar zobowiązał się do budowy kraju, w którym wszyscy mogą cieszyć się przynależnością do tej samej ojczyzny.
Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie
— powiedział premier.
„Panie prezydencie, czas odejść”
Zauważył, że TISZA odziedziczyła „kraj, w którym 3 miliony ludzi żyje w ubóstwie”. Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika, Viktora Orbana, węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Podkreślił, że zadaniem nowych władz będzie ujawnienie nadużyć ostatnich lat, zbadanie spraw korupcji, niegospodarności i innych oszustw.
Zbudujemy Węgry, gdzie publiczne pieniądze znów będą publicznymi pieniędzmi
— obiecał Magyar.
Teraz, w domu węgierskiej demokracji, wzywam tych urzędników, którzy służyli poprzedniemu systemowi, do ustąpienia, najpóźniej 31 maja
— powiedział Magyar.
Zwracając się do obecnego na sali prezydenta Tamasa Sulyoka, dodał:
Panie prezydencie, czas odejść z podniesioną głową, póki jeszcze można.
Magyar zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego.
Wzmocnimy system kontroli oraz ograniczymy liczbę kadencji premiera
— powiedział.
Wezwał obywateli, by patrzyli rządowi na ręce.
Uczmy się razem na błędach przeszłości, nie pozwólmy nikomu dać się ponieść polityce
— stwierdził premier.
Zwracając się do opozycji, zaapelował o odpowiedzialność.
Możliwe jest działać patriotycznie w opozycji
— podkreślił.
Zmiany na Węgrzech
Nowy premier, który powstrzymał się od głosowania na samego siebie, otrzymał 140 głosów „za” i 54 głosy „przeciw”. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było transmitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.
Wcześniej, po złożeniu przysięgi, deputowani do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczących parlamentu oraz przyjęli nowy rząd, który składać się będzie z 16 ministerstw. TISZA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a prawicowy Mi Hazank - sześć. Sam Orban zrezygnował z mandatu posła.
Czytaj także
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759915-magyar-oficjalnie-wybrany-premierem-chce-sluzyc-nie-rzadzic
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.