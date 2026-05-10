Forbes ocenia sytuację wojenną na Ukrainie: Putin kryje się w systemie schronów. Drony Kijowa w natarciu na Rosję

Władimir Putin / autor: PAP/EPA

Magazyn Forbes analizował „rosnącą potęgę militarnej Ukrainy” oraz postawę Władimira Putina, który coraz częściej, jak czytamy na portalu, ma się kryć w systemie moskiewskich schronów.

Putin „od schronu do schronu”

Forbes przyjął mocno optymistyczną wersję zdarzeń, zgodnie z którą „to Putin najwyraźniej jest teraz w fazie ucieczki, przemieszczając się od schronu do schronu, stawiając czoła coraz liczniejszym ukraińskim flotom dronów uzbrojonych w bomby”.

Ataki dronów i rakiet Ukrainy są głównym powodem, dla którego Putin coraz częściej wycofuje się do swoich bunkrów”

— stwierdził Peter Dickinson, szef magazynu UkraineAlert, cytowany przez Forbes.

Putin boi się własnego narodu”

Jak czytamy w magazynie, Dickinson, uznany analityk z Atlantic Council, stwierdził, że ogarnięty paranoją „Władimir Putin boi się także własnego narodu”.

Zdaje sobie sprawę, że wszystkie te pogłoski o 80-procentowym poparciu są bzdurą, i doskonale zdaje sobie sprawę, że ma wrogów w rosyjskim establishmencie

— czytamy w amerykańskim magazynie.

Ale przede wszystkim on [Putin] wie, że Ukraina ma zdolność do uderzania głęboko w Rosję i ma bardzo wyrafinowane służby wywiadowcze, które przeniknęły głęboko do rosyjskiego aparatu państwowego – dlatego staje się coraz bardziej paranoiczny”

— ocenił Dickinson.

Okrojona defilada

Analityk odniósł również do mocno okrojonej defilady z okazji dnia zwycięstwa. Zabrakło na niej tradycyjnie pokazywanego nowoczesnego sprzętu wojskowego. Kreml miał się zdecydować na taki krok w obawie przed ukraińskimi nalotami.

Na defiladę wyszli głównie żołnierze, a świętowanie od 9 do 11 maja ma też zabezpieczać zawieszenie broni. Ma ono potrwać nie dłużej niż trzy dni. Tak przynajmniej zastrzegł dziś Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.

SC/Forbes

