Magazyn Forbes analizował „rosnącą potęgę militarnej Ukrainy” oraz postawę Władimira Putina, który coraz częściej, jak czytamy na portalu, ma się kryć w systemie moskiewskich schronów.
Putin „od schronu do schronu”
Forbes przyjął mocno optymistyczną wersję zdarzeń, zgodnie z którą „to Putin najwyraźniej jest teraz w fazie ucieczki, przemieszczając się od schronu do schronu, stawiając czoła coraz liczniejszym ukraińskim flotom dronów uzbrojonych w bomby”.
Ataki dronów i rakiet Ukrainy są głównym powodem, dla którego Putin coraz częściej wycofuje się do swoich bunkrów”
— stwierdził Peter Dickinson, szef magazynu UkraineAlert, cytowany przez Forbes.
„Putin boi się własnego narodu”
Jak czytamy w magazynie, Dickinson, uznany analityk z Atlantic Council, stwierdził, że ogarnięty paranoją „Władimir Putin boi się także własnego narodu”.
Zdaje sobie sprawę, że wszystkie te pogłoski o 80-procentowym poparciu są bzdurą, i doskonale zdaje sobie sprawę, że ma wrogów w rosyjskim establishmencie
— czytamy w amerykańskim magazynie.
Ale przede wszystkim on [Putin] wie, że Ukraina ma zdolność do uderzania głęboko w Rosję i ma bardzo wyrafinowane służby wywiadowcze, które przeniknęły głęboko do rosyjskiego aparatu państwowego – dlatego staje się coraz bardziej paranoiczny”
— ocenił Dickinson.
Okrojona defilada
Analityk odniósł również do mocno okrojonej defilady z okazji dnia zwycięstwa. Zabrakło na niej tradycyjnie pokazywanego nowoczesnego sprzętu wojskowego. Kreml miał się zdecydować na taki krok w obawie przed ukraińskimi nalotami.
Na defiladę wyszli głównie żołnierze, a świętowanie od 9 do 11 maja ma też zabezpieczać zawieszenie broni. Ma ono potrwać nie dłużej niż trzy dni. Tak przynajmniej zastrzegł dziś Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej.
SC/Forbes
