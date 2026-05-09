Niemieckie media krytykują ewentualną decyzję o przeniesieniu wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. „To byłoby trudne, a powodem jest geografia” - czytamy na portalu dw.com, który przytacza obszerne fragmenty analizy z „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”.
Niemiecka gazeta analizuje ewentualne skutki, jakie niosłaby za sobą groźba wycofania pięciu tysięcy żołnierzy z baz w Niemczech, a potem dużo większych sił.
Jeżeli Stany Zjednoczone nie rozmieszczą w Niemczech pocisków Tomahawk, przed Rosją otworzy się w najbliższych latach możliwość ataku na Europę. Relokacja wojsk USA do Polski byłaby trudna
— pisze FAZ, cytowany przez dw.com.
Niemieckie media zwracają uwagę na rosyjskie rakiety Iskander rozlokowane w obwodzie królewieckim.
Ich zasięg umożliwia uderzenie w Berlin, decyzja o redukcji amerykańskiego wojska oraz brak potwierdzenia rozmieszczenia na terenie Niemiec pocisków Tomahawk stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec
— czytamy.
Kiedy największe zagrożenie?
Niemiecka gazeta poprosiła czterech generałów w stanie spoczynku o ocenę sytuacji. Wszyscy uznali „rosyjski atak na NATO, a szczególnie na kraje bałtyckie, za jak najbardziej możliwy”.
Swoją diagnozę tłumaczyli wewnętrznymi problemami Putina, który utknął na Ukrainie i „może próbować zrobić coś spektakularnego”. Wśród scenariuszy pojawił przewija się atak na państwa bałtyckie i wiara w rozbicie NATO, „jeżeli okaże się, że Sojusz nie będzie się mógł wywiązać ze swoich zobowiązań.
Putinowi pozostało pięć lat
— ocenił brytyjski generał Greg Bagwell.
Największe zagrożenie stanowią lata do 2029 r.
– uznał z kolei niemiecki generał Juergen-Joachim von Sandrart.
Zdaniem FAS, w przypadku wojny Niemcy i Polska stałyby się celem. Pod ogień dostałyby się węzły transportowe w „Rydz, Kłajpedzie, Gdańsku i Bremerhaven”.
„Zachodnie Niemcy ‘optymalnie oddalone’”?
Niemieckie media zastanawiają się też, czy „Trump może przenieść amerykańskie bazy do bardziej przyjaznych krajów, na przykład do Polski”.
Według gazety to byłoby trudne, a powodem jest geografia.
Zachodnie Niemcy są ‘optymalnie oddalone’ od potencjalnego przeciwnika, Rosji. Polska jako hub dostaw zaopatrzenia leży za blisko. Rosyjskie rakiety czy drony mogłyby dosięgnąć (tego obszaru) w krótkim czasie. Szczególnie groźna rakieta Iskander M ma zasięg 500 km. Warszawa i Berlin znajdują się w jej zasięgu, w przeciwieństwie do zachodu Niemiec. Właśnie dlatego baza Ramstein znajduje się w zachodniej części Niemiec. Zdaniem Hodgesa, Ramstein jest najważniejszą amerykańską instalacją w Europie.
— czytamy.
Przenieść wojska do Polski? Trump: Mogę to zrobić
Prezydent USA Donald Trump choć od czasu ogłoszenia zapowiedzi wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec nie wspomniał o żadnych szczegółach ewentualnej operacji. Odpowiedział jednak na pytanie dziennikarza z Polskiego Radia, wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafiliby do Polski.
Polska by tego chciała
— przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii.
Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe
— dodał. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że „może” to zrobić.
SC/dw.com/wPolityce.pl
