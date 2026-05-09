Chinka podejrzana o zamiar szpiegowania trafiła w Norwegii do aresztu na miesiąc. Zdaniem kontrwywiadu przygotowywała się do zbierania informacji w pobliżu centrum lotów kosmicznych na wyspie Andoya. Zdradził ją olbrzymi odbiornik satelitarny, który ważył 22 tony i oficjalnie był wykorzystywany do pomiarów pogodowych. Norweskie służby wielokrotnie ostrzegały przed podejrzaną aktywnością Chin. Jesienią policja zatrzymała dwóch Chińczyków, gdy latali dronem w pobliżu lotniska Bardufoss będącego ważną bazą wojskową.
Centrum kosmiczne Andoya to norweska baza zdolna do wynoszenia satelitów na orbitę. Jestem jednym z dwóch tego typu ośrodków w Europie. Chinka, którą złapano na Andoi, przyjechała do Norwegii w marcu, a służby zdecydowały się działać, gdy uzyskały informacje, że może wyjechać do kraju, z którym Norwegia nie ma umowy ekstradycyjnej.
Kontrwywiad PST ujawnił, że zatrzymanie ma związek z próbą nielegalnego wywiadu elektronicznego. Według śledczych spółka, z którą aresztowana była powiązana, służyła jako przykrywka działalności na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej.
Na zakupionej przez firmę nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum kosmicznego Andoya próbowano uruchomić 22-tonowy odbiornik do pobierania danych z satelitów na orbitach polarnych. Urządzenie miało odbierać sygnały z pasma X, używanego m.in. przez satelity komunikacyjne i wojskowe. Służbom udało się zarekwirować podejrzany sprzęt.
Zarzuty postawiono dodatkowo dwóm osobom związanym ze spółką-przykrywką. Według PST jedna z nich wcześniej prowadziła firmę planującą budowę centrum danych w Norwegii. Obiekt ostatecznie nie został oddany do użytku.
Andoya Spaceport to jedyny w kontynentalnej Europie port kosmiczny przygotowany do startów rakiet wynoszących na orbitę ziemską satelity. Po zerwaniu przez państwa europejskie współpracy kosmicznej z Rosją Andoya stała się kluczowym ośrodkiem dla ich programów kosmicznych. Właśnie na Andoi kanclerz Friedrich Merz i premier Jonas Gahr Stoere ogłosili w marcu zacieśnienie niemiecko-norweskiej współpracy kosmicznej.
Norweskie służby wielokrotnie ostrzegały przed podejrzaną aktywnością Chin. Jesienią policja zatrzymała dwóch Chińczyków, gdy latali dronem w pobliżu lotniska Bardufoss będącego ważną bazą wojskową. Wcześniej chiński turysta został wydalony z Norwegii po locie dronem nad Twierdzą Akershus w Oslo, gdzie znajduje się Ministerstwo Obrony i siedziba dowództwa Norweskich Sił Zbrojnych.
W opublikowanej w marcu corocznej ocenie bezpieczeństwa państwa PST wskazał aktywność chińskich służb jako jedno z kluczowych zagrożeń wywiadowczych dla Norwegii. Według kontrwywiadu Pekin zwiększył zdolność do prowadzenia operacji wywiadowczych w Norwegii, szczególnie w cyberprzestrzeni.
koal/PAP
