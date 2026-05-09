Barrie Drewitt-Barlow, jeden z pierwszych ojców-gejów w Anglii, wraz z aktualnym „mężem” Scottem Hutchisonem, stanął 7 maja przed sądem z zarzutami gwałtu, napaści na tle seksualnym, a także handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Policja hrabstwa Essex dzień wcześniej, wyważając drewniany płot, weszła na teren posiadłości Drewitt-Barlowa w Danbury.
Kilka radiowozów zaparkowało 6 maja przed domem 57-letniego Drewitta-Barlowa, znanego przedsiębiorcy, oraz jego 32-letniego „męża” Scotta Drewitta-Barlowa, d. Hutchisona. Aby wejść na teren posesji, policja hrabstwa Essex wyważyła drewniany płot, a na miejscu pracowały także zespoły kryminalistyczne.
Zarzuty i tymczasowe aresztowanie
Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani, a w czwartek 7 maja – postawieni przed sądem w Chelmsford.
Policja Essex poinformowała we wczorajszym oświadczeniu:
Detektywi postawili zarzuty dwóm mężczyznom w związku ze śledztwem dotyczącym handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, gwałtu oraz innych przestępstw seksualnych. Funkcjonariusze z Wydziału Poważnych Przestępstw przeprowadzili w środę skoordynowane przeszukania nieruchomości w Danbury, Maldon i Braintree oraz zatrzymali dwóch mężczyzn. Od tego czasu współpracujemy z Prokuraturą Koronną.
Jak Drewitt-Barlow przeszedł do historii?
Barrie Drewitt-Barlow to brytyjski przedsiębiorca, właściciel klubu futbolowego Maldon & Tiptree oraz zdeklarowany gej. W 1999 r. Drewitt-Barlow z ówczesnym partnerem Tonym przeszli do historii jako jedna z pierwszych w Wielkiej Brytanii gejowskich par wychowujących dzieci (skorzystali wówczas z „usług” surogatki). Z Tonym Drewittem-Barlowem wychowywał później pięcioro poczętych metodą in vitro lub za pomocą surogatki dzieci. „Pobrali się” w 2014 r., tuż po zalegalizowaniu w ich kraju „małżeństw” LGBT. W 2019 r. biznesmen rozwiódł się z „mężem”, aby wejść w nowy związek z… byłym chłopakiem córki, Scottem Hutchinsonem, który obecnie nosi nazwisko niedoszłego „teścia”. Mają prawie 6-letnią córkę Valentinę i dwa lata młodszego syna Romeo.
Drewitt-Barlow chętnie pokazywał się w mediach. Występował w programach reality show i reality TV, takich jak „Rich House, Poor House” czy „Below Deck Sailing Yacht”.
Onet.pl/essex.police.uk
