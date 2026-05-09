Amerykańscy żołnierze z Niemiec trafią do nas? Trump chwali Polskę i stwierdza: "Może". Co mówi o prezydencie Nawrockim?

Prezydent USA Donald Trump rozmawia z reporterami przed Białym Domem / autor: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Amerykański przywódca po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta - Karola Nawrockiego!

Z Niemiec do Polski?

Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.

Polska by tego chciała

— przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii.

Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe

— dodał. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że „może” to zrobić.

Pytanie zadał korespondent Polskiego Radia w Białym Dom Marek Wałkuski.

Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa odnotowano na gorąco w sieci. Nagranie z fragmentem tej wypowiedzi opublikowała m.in. stacja Fox News.

W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Rozejm na Ukrainie

Trump odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Prezydent zapewnił, że była to jego inicjatywa, a nie Putina i że obaj prezydenci łatwo się na nią zgodzili. Wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w coś trwalszego.

Pytany zaś, czy zamierza wysłać swój zespół do Moskwy na dalsze negocjacje, odparł, że „zrobiłby to, gdyby uznał, że to pomoże”.

kpc/PAP/X

