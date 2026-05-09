Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Amerykański przywódca po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta - Karola Nawrockiego!
Z Niemiec do Polski?
Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.
Polska by tego chciała
— przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii.
Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe
— dodał. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że „może” to zrobić.
Pytanie zadał korespondent Polskiego Radia w Białym Dom Marek Wałkuski.
Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa odnotowano na gorąco w sieci. Nagranie z fragmentem tej wypowiedzi opublikowała m.in. stacja Fox News.
W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.
Rozejm na Ukrainie
Trump odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Prezydent zapewnił, że była to jego inicjatywa, a nie Putina i że obaj prezydenci łatwo się na nią zgodzili. Wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w coś trwalszego.
Pytany zaś, czy zamierza wysłać swój zespół do Moskwy na dalsze negocjacje, odparł, że „zrobiłby to, gdyby uznał, że to pomoże”.
