Trwa 71. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 9 maja 2026 r.
06:30. Trzy irańskie tankowce przełamały amerykańską blokadę cieśniny Ormuz
Firma TankerTrackers podała w piątek, że trzy puste irańskie tankowce przełamały w ostatnich dniach amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i wróciły do Iranu. Media w Teheranie poinformowały o „sporadycznych starciach” między irańskimi siłami zbrojnymi a marynarką USA w cieśninie.
Według irańskiej agencji Fars do starć doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, ale nie podała ona szczegółów.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało w piątek, że siły USA blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według dowództwa zablokowane statki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 mld dolarów.
Z informacji firmy TankerTrackers, zajmującej się analizą ruchu morskiego, trzy płynące bez ładunku tankowce, należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę, przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch dni linię blokady USA. Powróciły one do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu. Według firmy statki te mają łączną zdolność przewozu 5 mln baryłek ropy.
Jedna z jednostek – Hasna – pojawiła się w systemie automatycznej identyfikacji statków (AIS) w czwartek wieczorem u wybrzeży Omanu, około 254 mil morskich (470 km) na zachód od linii blokady.
W środę CENTCOM podał, że amerykańskie siły uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do portu w Iranie, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.
Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu faktyczne zamknięcie cieśniny przez Teheran – szlaku, którym przed wojną transportowano znaczną część ropy i gazu – doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów w światowej gospodarce.
Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.
CENTCOM podał, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tys. żołnierzy, ponad 200 samolotów i ponad 20 okrętów.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/759870-relacja-71-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.