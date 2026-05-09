Trwa 1536. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 9 maja 2026 r.
07:27. WHO: Ponad 3 tys. ataków na ukraińską służbę zdrowia od wszczęcia rosyjskiej inwazji
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zweryfikowała ponad 3 tys. ataków na placówki oraz personel medyczny od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według danych ONZ systematyczne niszczenie systemu ochrony zdrowia utrudnia dostęp do pomocy medycznej milionom ludzi.
Od początku 2026 roku zweryfikowane ataki na służbę zdrowia w Ukrainie doprowadziły do śmierci 15 osób oraz ranienia co najmniej 81 kolejnych, podał przedstawiciel WHO na Ukrainie dr Jarno Habicht.
W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku liczba zabitych wzrosła niemal czterokrotnie, a liczba rannych niemal się podwoiła, alarmuje WHO.
Od lutego 2022 roku potwierdzono 3 tys. incydentów wymierzonych w ukraińską infrastrukturę medyczną. Celami stały się przychodnie, szpitale położnicze, zespoły ratownictwa medycznego oraz magazyny farmaceutyczne. Około 80 proc. wszystkich uderzeń dotyczyło budynków placówek leczniczych, co spowodowało liczne ofiary i doprowadziło do paraliżu lokalnych systemów opieki, przekazuje raport WHO.
Około 20 proc. ataków dotknęło karetki i inne pojazdy medyczne, a niemal jedna trzecia incydentów zakończyła się śmiercią lub obrażeniami ludzi.
06:51. 100 mln euro kary za przesyłanie wrażliwych danych klientów do Rosji
Holenderski urząd ochrony danych nałożył w piątek karę 100 mln euro na właściciela aplikacji taksówkowej Yango, która miała przekazywać do Rosji wrażliwe dane jej użytkowników - podał w piątek dziennik „Aftenposten”. W Europie usługa dostępna była w graniczących z Rosją Norwegią i Finlandią.
06:30. Zełenski wydał dekret, w którym „zezwala” na zorganizowanie parady w Moskwie 9 maja
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. „Zezwolić na zorganizowanie 9 maja 2026 r. parady w Moskwie” - głosi dekret.
Na czas trwania parady (od godziny 10 czasu kijowskiego 9 maja 2026 r.) wyłączyć obszar Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni
— czytamy na stronie prezydenta.
Zgodnie z dokumentem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej szefa państwa decyzja została podjęta „w celach humanitarnych, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmów ze stroną amerykańską w dniu 8 maja 2026 r.”.
Zełenski poinformował, że w ramach procesu negocjacyjnego, przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, Rosja zgodziła się przeprowadzić wymianę jeńców wojennych w formacie „1000 za 1000” oraz ustanowić zawieszenie broni w dniach 9–11 maja.
W dniach 9, 10 i 11 maja należy również wprowadzić reżim ciszy. Ukraina konsekwentnie działa na rzecz uwolnienia swoich obywateli z rosyjskiej niewoli. Poleciłem naszemu zespołowi, aby niezwłocznie przygotował wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia wymiany
— napisał prezydent w komunikatorze Telegram.
Zełenski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i jego zespołowi za skuteczne działania dyplomatyczne.
Liczymy, że Stany Zjednoczone dopilnują, by strona rosyjska dotrzymała zawartych ustaleń
— zaznaczył.
Wcześniej ostrzegał, że w dniu parady nad Placem Czerwonym w Moskwie mogą przelecieć ukraińskie drony. Rosyjskie MSZ z kolei ostrzegało przed możliwym atakiem na stolicę Ukrainy w odpowiedzi na ewentualne ukraińskie uderzenie na Moskwę podczas parady.
W piątek prezydent Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie 2 tys. więźniów.
red/PAP/X/Facebook
