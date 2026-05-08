Trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Trump ogłasza: "Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny"

Trump ogłasza trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą / autor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie 2 tys. więźniów.

Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej

— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule „1000 za 1000”. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm, i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji (tego celu - PAP)

— napisał Trump.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn potwierdził te informacje.

Adrian Siwek/PAP

