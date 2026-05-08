W dokumentach opublikowanych przez amerykańskie Ministerstwo Wojny dotyczących UFO pojawiły się zaskakujące doniesienia dotyczące nazistów i latających spodków.
Pentagon rozpoczął w piątek proces publikacji dokumentów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów latających (UAP/UFO), realizując dyrektywę prezydenta Donalda Trumpa. W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.
Projekty nazistów
Co ciekawe, odtajnione dokumenty FBI pokazują, że niemieccy naziści mogli posiadać tajne statki latające, które przypominały UFO.
Według dokumentów mężczyzna o imieniu Paul Peyerl przekazał informacje, z których wynikało, że naziści zbudowali statek wyglądający jako UFO w 1944 roku w austriackim Schwarzwaldzie.
Przekazał on, że obiekt miał kształt spodka, około dwudziestu jeden stóp średnicy, był sterowany radiowo i posiadał kilka silników odrzutowych wokół zewnętrznej części statku.
Według niego samolot został skonstruowany przez niemieckiego inżyniera o nazwisku Kuehr, którego miejsce pobytu jest nieznane. Według niego został on aresztowany przez siły alianckie na zakończenie działań wojennych. Miał on wcześniej próbować unikać wcielenia do niemieckiego wojska, ale został schwytany przez Gestapo.
W dokumentach znalazło się też zdjęcie obiektu, które rzekomo wykonał Peyerl.
Gwiaździsty obiekt
Wśród udostępnionych przez Departament Wojny materiałów znalazło się także ciekawe wideo ukazujący gwiaździsty obiekt na niebie.
Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych przesłało w 2013 r. do Biura Rozwiązywania Anomalii Wszystkich Domen (AARO) raport o niezidentyfikowanym zjawisku anomalnym. Raport zawierał nagranie wideo trwające jedną minutę i 46 sekund, zarejestrowane przez czujnik podczerwieni znajdujący się na pokładzie amerykańskiej platformy wojskowej. Reporter nie przedstawił żadnego ustnego ani pisemnego opisu obserwacji
— napisano.
Na tym filmie widoczny jest obszar kontrastowy przypominający ośmioramienną gwiazdę o ramionach o zmiennej długości.
— zaznaczano.
Adrian Siwek/PAP/Fox News/war.gov
