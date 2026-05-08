Amerykański Departament Wojny USA po decyzji prezydenta Donalda Trumpa otworzył dostęp do archiwów związanych z UFO. Udostępniono dziesiątki dokumentów, filmów oraz zdjęć związanych z tym fenomenem.
Dokumenty mają być publikowane sukcesywnie w transzach na specjalnym portalu war.gov/UFO. W pierwszej transzy zamieszczono 162 pliki pochodzące z różnych agencji. Z powierzchownej analizy zamieszczonych dokumentów wynika, że znaczna ich część została publikowana już wcześniej, jak np. akta FBI dotyczące incydentów i doniesień o „latających talerzach” z lat 40., 50. i 60., materiały na temat niezidentyfikowanych obiektów, które zobaczyli astronauci podczas misji Apollo 12 i Apollo 17.
Wśród akt są też raporty i materiały audiowizualne dotyczące obserwacji niezidentyfikowanych obiektów lub niewyjaśnionych zjawisk zaobserwowanych przez siły USA m.in. w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad cieśniną Ormuz, w Grecji, Japonii czy USA. Pentagon opatrzył materiały głównie zdawkowymi opisami i wyjaśnieniami kontekstu i rezultatów analiz, co utrudnia ocenę opublikowanych dokumentów i relacji. Hegseth w swoim oświadczeniu wezwał ludzi, by sami dokonali odpowiedniego osądu.
Opublikowane filmy i zdjęcia są niewyraźne, przedstawiają obiekty o różnych kształtach - rombu, kuli, czy ośmiornicy - zarejestrowanych na kamerach na podczerwień i innych sensorach dronów i samolotów. W jednym z incydentów, oszacowana prędkość poruszającego się nad Grecją w styczniu 2024 r. obiektu w kształcie „rombu z opuszczoną sondą” miała wynosić ponad 800 km/h. Na opublikowanym filmie widać taki kształt zmierzający pośród chmur w prostej linii.
Wśród innych dokumentów są m.in. depesze dyplomatyczne mówiące m.in. o obserwacji przez tadżyckiego pilota i trzech obywateli USA na pokładzie boeinga 747 w 1994 r. „jasnego światła ogromnej intensywności” przypominającego pocisk, który wykonywał szybkie manewry. Lecz wśród opublikowanych depesz dyplomatycznych znalazły się też i takie, dotyczące naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej Gruzji w 2001 r., co Rosjanie tłumaczyli możliwym UFO. Autor depeszy z ambasady USA w Tbilisi uznawał te wyjaśnienia za niedorzeczne.
Raport z przesłuchania kilkorga świadków FBI z września 2023 r., którzy w okolicach poligonu wojskowego w USA zobaczyli „metaliczny, brązowy lub szary” obiekt w kształcie elipsy przysłaniający część nieba o rozmiarach „dwóch śmigłowców Black Hawk” i emitujący światło. Do akt dołączono wizualizację, lecz nie zdjęcia obiektu.
Inny dokument to zapis zeznań „wysokiego rangą funkcjonariusza wywiadu” z 2025 r., który badał wcześniejsze doniesienia o tajemniczych pomarańczowych kulach widzianych przez innych świadków. Po przeszukaniu terenu helikopterem, on i jego współpracownicy mieli znaleźć „super gorącą” kulę unoszącą się nad ziemią, która przeleciała z prędkością zbyt dużą dla ścigającego ją helikoptera. Zauważono dodatkowy „rój” świateł poruszających się we wszystkich kierunkach. Wkrótce potem zaobserwowano łącznie cztery lub pięć dodatkowych kul, które rozbłysły, a następnie zgasły. Ten wzór czterech lub pięciu kul, które rozbłysły, a następnie zgasły, utrzymywał się przez kolejne trzydzieści minut w całym obszarze.
Wcześniejsze raporty zespołu Pentagonu powołanego do zbadania niewyjaśnionych zjawisk, AARO (Biuro ds. rozstrzygania anomalii we wszystkich domenach), wskazywały, że zdecydowana większość zgłaszanych incydentów ma prozaiczne wyjaśnienia. W ostatnim raporcie z 2024 r. zespół informował, że otrzymał łącznie 1652 zgłoszenia UAP. Większości z nich nie dało się ocenić ze względu na brak odpowiednich danych. Większość z pozostałych albo uznano za obiekty takie jak balony, samoloty, czy ptaki. Niewyjaśnionych pozostało 21 przypadków, które raport określał jako wymagające dalszej analizy ze względu na „anomalne cechy i/lub zachowania”.
Zdjęcia i nagrania
Poniżej prezentujemy przykładowe materiały, które znalazły się na stronie:
Federalne Biuro Śledcze (FBI) przesłało do Biura ds. Rozwiązywania Anomalii Wszystkich Domen (AARO) raport o niezidentyfikowanym zjawisku anomalnym (UAP), zawierający nieruchomy obraz pochodzący z systemu rządowego USA. Data i miejsce zdarzenia nie zostały podane. Oryginalne zdjęcia zostały zmienione i poddane redakcji przed przekazaniem do AARO. Nie dostarczono towarzyszącego raportu z misji. Operator poinformował, że nie udało mu się jednoznacznie zidentyfikować UAP.
— napisano.
Dowództwo Indo-Pacyfiku Stanów Zjednoczonych przesłało do Biura Rozwiązywania Anomalii Wszystkich Domen (AARO) raport o niezidentyfikowanym zjawisku anomalnym, składający się z dziewięciosekundowego nagrania wideo z czujnika podczerwieni znajdującego się na pokładzie amerykańskiej platformy wojskowej w 2024 roku. Reporter nie przedstawił żadnego ustnego ani pisemnego opisu obserwacji.
— wskazano.
Stanowisko Białego Domu
Najnowsze nagrania wideo, zdjęcia i oryginalne dokumenty z całego rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące UAP znajdują się w jednym miejscu – bez konieczności uzyskania zezwolenia. Podczas gdy poprzednie rządy starały się zdyskredytować lub zniechęcić Amerykanów, prezydent Trump koncentruje się na zapewnieniu maksymalnej przejrzystości opinii publicznej, która ostatecznie może sama wyrobić sobie zdanie na temat informacji zawartych w tych dokumentac
— poinformował Biały Dom w oświadczeniu przekazanym Fox News.
Czytaj także
Nowe dokumenty
Amerykański Departament Wojny opublikował „nigdy wcześniej niepublikowane” dokumenty rządowe dotyczące „Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP)” w ramach programu Prezydenckiego Systemu Ujawniania i Raportowania Spotkań z UAP (PURSUE)
— przekazał OSINT defender.
Strona internetowa zawiera dokumenty z Białego Domu, Departamentu Wojny (DoW), Federalnego Biura Śledczego (FBI), Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), Departamentu Energii (DoE) oraz Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA)
— dodał.
Przejrzystość
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował sekretarz wojny Pete Hegseth.
Departament Wojny współpracuje z prezydentem Trumpem, aby zapewnić bezprecedensową przejrzystość w kwestii zrozumienia przez nasz rząd Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych
— przekazał.
Te pliki, ukryte pod klauzulami tajności, od dawna podsycają uzasadnione spekulacje – i nadszedł czas, aby Amerykanie sami się z tym zapoznali
— wskazał.
Upublicznienie odtajnionych dokumentów świadczy o szczerym zaangażowaniu administracji Trumpa w bezprecedensową przejrzystość
— zaznaczył
Misja Apollo
Polymarket zwrócił uwagę, że opublikowane akta UFO zawierają zjawiska zaobserwowane przez astronautów podczas misji Apollo.
