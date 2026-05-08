Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział na konferencji prasowej w Rzymie (po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni), że decyzja o ewentualnym wycofaniu większej liczby wojsk z Europy należy do prezydenta Donalda Trumpa, lecz nie podjął on jeszcze takiej decyzji.
Rubio poinformował, że nie omawiał z nią żadnych konkretów, dotyczących redukcji wojsk USA w Europie i zaznaczył, że prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie, mimo że w miniony piątek zapowiadał, że USA zredukują liczbę wojsk „o wiele więcej”, niż ogłoszone wcześniej wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.
Rubio zaznaczył, że od lat jest zwolennikiem NATO i że jedną z zalet Sojuszu jest możliwość korzystania z europejskich baz do projekcji siły oraz reagowania na kryzysy. Zauważył jednak, że w obecnym kryzysie niektóre kraje europejskie - wymienił Hiszpanię - odmówiły Ameryce tych korzyści, co wiązało się z dodatkowymi kosztami, a nawet - jak stwierdził - naraziło wojska na pewne niebezpieczeństwo.
To problem, który trzeba zbadać, ale ostatecznie to prezydent musi podjąć decyzję, a jego zespół, a ludzie tacy jak ja i inni przedstawią mu te potencjalne opcje, ale ostatecznie to on będzie musiał podjąć tę decyzję. Jeszcze jej nie podjął
— podkreślił.
Żegluga w Cieśninie Ormuz
Szef dyplomacji USA powiedział, że dotychczas ogłoszone wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec było planowane już wcześniej i stanowi powrót do poziomu z 2022 r.
Rubio ponownie zachęcał też kraje europejskie do włączenia się do wysiłków, by przywrócić żeglugę przez cieśninę Ormuz. Wspomniał m.in. o amerykańskim projekcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie.
Fundamentalne pytanie, które każdy kraj, nie tylko Włochy, ale każdy kraj, musi sobie zadać, brzmi: czy zamierzacie normalizować kraj, który rości sobie prawo do kontroli nad międzynarodowym szlakiem wodnym? Bo jeśli to znormalizujecie, stworzycie precedens, który powtórzy się w kilkunastu innych miejscach
— przekonywał.
A jeśli odpowiedź brzmi: nie, nie chcemy tego normalizować, to lepiej mieć coś więcej, niż tylko mocne oświadczenia. I to właśnie podkreślałem podczas wszystkich moich wizyt, nie tylko tutaj
— dodał.
„Możliwość mediacji”
Pytany o jego niedawną rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem i o perspektywy negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie, Rubio powiedział, że USA nadal są gotowe do mediacji, ale nie chcą „marnować czasu i inwestować energii i wysiłku, który nie przynosi postępów”
Jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, chcielibyśmy to zrobić (…) Te wysiłki uległy stagnacji, ale zawsze jesteśmy gotowi, jeśli te okoliczności się zmienią
— zaznaczył.
xyz/PAP
